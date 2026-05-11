Linh vật ngựa đặt từ Tết Bính Ngọ bốc cháy giữa công viên

Linh vật ngựa bị cháy ở giữa công viên trung tâm xã Đại Đồng, Nghệ An - Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Chiều 11-5, thông tin với Tuổi Trẻ Online, ông Tưởng Đăng Hào - Phó chủ tịch UBND xã Đại Đồng, Nghệ An - cho hay xã đang giao cho lực lượng công an kiểm tra nguyên nhân mô hình linh vật ngựa đặt ở công viên trung tâm xã bị cháy.

Khoảng 12h trưa cùng ngày, một số người đi qua công viên thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương (cũ), nay là xã Đại Đồng, thấy khói lửa bốc lên từ mô hình linh vật ngựa.

Do mô hình làm bằng vật liệu xốp dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát mạnh, thiêu rụi hoàn toàn mô hình.

Linh vật ngựa có chiều cao hơn 2m, được trang trí đẹp mắt trở thành điểm chụp hình của nhiều người dân địa phương vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tuy đã qua Tết song xã Đại Đồng vẫn giữ lại mô hình linh vật ngựa này để tạo cảnh quan đẹp cho công viên.

"Vụ cháy xảy ra giữa công viên, cách xa khu dân cư nên không có ảnh hưởng và thiệt hại nào. Bước đầu, chúng tôi xác định được người có tâm lý không ổn định châm lửa đốt", ông Hào cho biết thêm.

Lực lượng công an đã tìm được người đốt mô hình linh vật là ông N.Q.T. - 47 tuổi, ngụ xã Đại Đồng, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HOÀ

Hình ảnh linh vật ngựa ở xã Đại Đồng, Nghệ An trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh: CTV

Tác giả: Doãn Hòa

