Liên danh Y tế Việt Mỹ - Thương mại Thành An trúng gói thầu 291 tỷ đồng tại Nghệ An

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02: Mua sắm thiết bị y tế chuyên dùng thuộc Dự án Mua sắm thiết bị y tế chuyên dùng tại Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An. Nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty CP Đầu tư y tế Việt Mỹ - Công ty TNHH Kỹ thuật và thương mại Thành An với giá trúng thầu 291,068 tỷ đồng (giá gói thầu 292,998 tỷ đồng), đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,7%; thời gian thực hiện hợp đồng là 10 tháng, hợp đồng trọn gói.