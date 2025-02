Liên danh 3 thành viên trúng gói thầu giao thông 188 tỷ tại Nghệ An

Trong tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu NA09 Toàn bộ phần xây lắp công trình thuộc Tiểu dự án tỉnh Nghệ An: Nâng cấp đường giao thông liên xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn đi bản Pá Hạ, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông thuộc Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị.