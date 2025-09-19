Liên danh Cây xanh Hà Đô - Thương mại 68 trúng gói thầu 66 tỷ đồng tại Nghệ An

Gói thầu trên được đấu thầu rộng rãi qua mạng, đóng thầu ngày 4/7/2025 với 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Trong thời gian mời thầu, Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An (bên mời thầu) đã phúc đáp 2 yêu cầu làm rõ hồ sơ mời thầu liên quan đến tiêu chí năng lực và kinh nghiệm. Trong 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, 2 nhà thầu có giá dự thầu cạnh tranh nhưng không đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm gồm: Liên danh Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển hạ tầng Đại Việt - Công ty TNHH Thảo Nguyên Phú - Công ty TNHH Đồng Thuận Hà (giá dự thầu 57,579 tỷ đồng); Công ty TNHH Xây dựng Đông Nam (giá dự thầu 61,474 tỷ đồng).

Cán bộ của Công ty CP Xây dựng và Cây xanh Hà Đô cho biết, Liên danh nhà thầu và Chủ đầu tư đang thương thảo hợp đồng, dự kiến ký hợp đồng trong tháng 9/2025. Mặt bằng đã có sẵn nên Nhà thầu sẽ triển khai thi công ngay sau khi ký hợp đồng.

Tác giả: Tuấn Dũng

Nguồn tin: baodauthau.vn