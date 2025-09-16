Liên danh Xây dựng Nghệ An - Quốc Việt trúng gói thầu 58 tỷ thuộc cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong

Nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu và trúng thầu là Liên danh Tổng công ty Xây dựng Nghệ An - Công ty CP Đầu tư Quốc Việt với giá trúng thầu 58,49 tỷ đồng (giá dự toán 58,685 tỷ đồng); thời gian thực hiện 90 ngày, hợp đồng theo giá kết hợp.

Cán bộ của Tổng công ty Xây dựng Nghệ An cho biết, Liên danh nhà thầu đang dồn lực triển khai thi công công trình vì thời hạn hoàn thành là trước ngày 31/12/2025. Phạm vi của Gói thầu là thi công xây dựng các hạng mục công trình, hạ tầng kỹ thuật, không bao gồm cung cấp, lắp đặt thiết bị và phần đường quay đầu xe, các hạng mục nền mặt đường tại các vị trí trạm thu phí. Do tiến độ gấp gáp nên Nhà thầu đang dồn hết nguồn lực để triển khai thi công, hy vọng rút ngắn thời gian thực hiện so với tiến độ hợp đồng.

