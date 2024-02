Lễ trao thưởng thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Dự lễ có các đồng chí: Lê Hồng Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh cùng đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao thưởng Công an Nghệ An về thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm.

Đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh đã trao thưởng các tập thể: Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông, Tổ 373 Công an tỉnh, Công an thành phố Vinh, Công an huyện Nghi Lộc, Công an thị xã Cửa Lò, Công an huyện Diễn Châu, Công an huyện Hưng Nguyên, Công an huyện Quỳ Hợp, Công an huyện Yên Thành, Quế Phong, một đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và những công dân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Điển hình: ngày 29/01/2024, Công an huyện Hưng Nguyên phá thành công chuyên án, bắt 08 đối tượng về hành vi cướp tài sản với tính chất manh động, nguy hiểm, gây thiệt hại tài sản khoảng 85.000.000 đồng; mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng đã gây ra 09 vụ cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản tại địa bàn các huyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Nam Đàn và thành phố Vinh.

Tiếp đó, ngày 02/02/2024, Công an huyện Yên Thành chủ trì, phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an các huyện Quế Phong, Diễn Châu, Qùy Hợp phá thành công chuyên án, triệt phá 01 đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ, bắt 02 đối tượng, thu 48.000 viên ma túy tổng hợp.

Đặc biệt, ngày 03/02/2024, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh và Lãnh đạo Công an tỉnh, Công an TP Vinh, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông, Tổ 373 Công an tỉnh, Công an huyện Nghi Lộc, Công an thị xã Cửa Lò và Công an huyện Diễn Châu cùng một số đơn vị nghiệp vụ liên quan đã phối hợp đấu tranh, phá thành công chuyên án, nhanh chóng điều tra làm rõ, truy bắt thành công đối tượng Đinh Khương Linh (sinh năm 1986), trú tại xã Nghi Liên, thành phố Vinh về hành vi cướp tài sản. Đây là đối tượng đã gây ra vụ cướp tài sản tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) thuộc phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò vào ngày 01/02/2024.

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút, ngày 01/02/2024, tại Phòng giao dịch ngân hàng Công thương Việt Nam - Vietinbank Chi nhánh Cửa Lò có 01 đối tượng nam giới, bịt mặt, manh động, liều lĩnh, xông vào phòng Giao dịch sử dụng hung khí đe dọa, uy hiếp nhân viên để cướp tiền. Sau khi cướp được 46 triệu đồng, đối tượng nhanh chóng bỏ trốn về hướng thành phố Vinh.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo xác lập chuyên án, huy động tối đa các lực lượng để điều tra, triển khai toàn diện các biện pháp nghiệp vụ, quyết tâm phá án trong thời gian sớm nhất. Quá trình điều tra chuyên án gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần, ý chí quyết tâm cao nhất, không quản ngày, đêm, chỉ sau chưa đầy 48 giờ, đến 16 giờ 30 phút, ngày 03/02/2024, tại Km 454+300, Quốc lộ 1A thuộc xã Nghi Liên, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Ban chuyên án đã hiệp đồng tác chiến, chốt chặn, bắt giữ thành công đối tượng Đinh Khương Linh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích đấu tranh phòng, chống tội phạm mà các đơn vị đã đạt được. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt kế hoạch thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa bàn để Nhân dân vui Tết, đón Xuân an toàn, lành mạnh, hạnh phúc.

