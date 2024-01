Tập trung thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

Quang cảnh hội nghị

Giữ vững ổn định an ninh trật tự, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Năm 2023, Ban Chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai toàn diện, quyết liệt, hiệu quả các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và chương trình công tác đã đề ra, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự (ANTT), phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Đ/c Bùi La Sơn – Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh, Trưởng Ban Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo báo cáo kết quả triển khai năm 2023

Ban Chỉ đạo đã kịp thời tham mưu Tỉnh uỷ và chủ động ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng chống tội phạm (PCTP), bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng, các sự kiện chính trị, xã hội lớn, các đoàn lãnh đạo cấp cao đến thăm và làm việc tại địa bàn… Đồng thời, tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề nổi lên, không để phát sinh phức tạp, hình thành điểm “nóng” về ANTT.

Đồng thời, đã chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm với hình thức đa dạng, phong phú, có nhiều đổi mới, tiếp tục nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức tham gia PCTP của cán bộ và nhân dân. Nhờ đó, tình hình tội phạm tiếp tục được kìm giữ và làm giảm, vượt chỉ tiêu Bộ Công an đề ra (so với năm 2022, tội phạm xâm phạm trật tự xã hội giảm 7,7%, vượt 2,7% so với chỉ tiêu Bộ Công an giao).

Kết quả đấu tranh, bắt giữ tội phạm về hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường, tệ nạn xã hội rất nổi bật; trong đó: Tỷ lệ khám phá án hình sự vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao (đạt 91%, vượt 16%), trọng án đạt 100% (vượt 10%); đấu tranh, khám phá nhiều chuyên án, vụ án lớn, có tiếng vang, triệt xóa nhiều ổ nhóm tội phạm liên quan “tín dụng đen”, sử dụng công nghệ cao, các ổ nhóm hoạt động đánh bạc, trộm cắp, lừa đảo chuyên nghiệp; không để hình thành các băng nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; khởi tố, xử lý hình sự nhiều vụ án về tham nhũng, chức vụ, kinh tế lớn, khẳng định rõ quan điểm không có vùng cấm, không có ngoại lệ; bóc gỡ nhiều đường dây phạm tội về ma túy lớn, gắn với truy quét, triệt xóa nhiều điểm bán lẻ, tụ điểm phức tạp về ma túy, góp phần “làm sạch” địa bàn.

Đặc biệt, Ban Chỉ đạo đã tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Đề án Xây dựng “xã biên giới sạch về ma túy”, đạt kết quả rất nổi bật. Sau hơn 01 năm thực hiện Đề án, 27/27 xã biên giới đạt các tiêu chí xã sạch về ma túy. Đến nay, toàn tỉnh có 217/460 xã, phường, thị trấn sạch ma túy, 04 đơn vị cấp huyện có 100% địa bàn cấp xã đạt các tiêu chí “sạch về ma túy”, được Bộ Công an biểu dương, chỉ đạo nhân rộng toàn quốc. Công tác bắt, giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm đảm bảo thực hiện đúng chính sách, pháp luật, không xảy ra oan, sai. Tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt cao (đạt 94,6%, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao).

Phong trào bảo vệ ANTQ tiếp tục phát triển sâu rộng, chất lượng; xây dựng và nhân rộng được nhiều mô hình trong phong trào thu hút đông đảo nhân dân tham gia, thực hiện tốt chính sách đoàn kết lương – giáo. Công tác quản lý nhà nước về ANTT được tăng cường, góp phần phòng ngừa tội phạm. Công tác cai nghiện và quản lý sau cai tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn. Các ngành là thành viên Ban Chỉ đạo trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác bảo đảm ANTT...

Tuy nhiên, dù các lực lượng chức năng từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong triển khai các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh nhưng tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội trong một số thời điểm, tại một số địa bàn còn diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm trộm cắp, tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, tội phạm liên quan đến tín dụng đen, tội phạm về ma túy... Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, phổ biến pháp luật của một số sở, ngành, địa phương chưa được quan tâm đúng mức, chất lượng và sức lan toả chưa sâu. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở một số cơ quan, đơn vị, địa bàn chưa mạnh; một số mô hình được xây dựng, nhưng còn hình thức, chưa hiệu quả...

Tiếp tục tập trung xây dựng cấp xã, cấp huyện và tiến tới xây dựng tỉnh Nghệ An điển hình, kiểu mẫu về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu Ban Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về công tác PCTP, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Trong đó, Công an tỉnh - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tiếp tục phát huy sự chủ động, sáng tạo để tập trung bảo đảm, giữ vững an ninh cơ sở; vùng biên giới, dân tộc; giữ vững và nhân rộng cấp xã, cấp huyện và hướng tới xây dựng tỉnh Nghệ An sạch về ma túy; tiếp tục tập trung xây dựng cấp xã, cấp huyện và tiến tới xây dựng tỉnh Nghệ An điển hình, kiểu mẫu về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu, phối hợp giải quyết có hiệu quả các vấn đề nổi lên về ANTT từ sớm, từ xa, từ cơ sở, nhất là các vấn đề về an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, an ninh kinh tế, an ninh công nhân, an ninh vùng miền núi, dân tộc, không để phát sinh phức tạp, hình thành điểm “nóng” về ANTT. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, hướng mạnh hơn về cơ sở, nhất là tại các địa bàn, đối tượng trọng điểm.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tập trung thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, phải liên tục tấn công trấn áp “đánh trúng, đánh mạnh để tạo môi trường thật sự bảo đảm an ninh, an toàn”. Trong đó tập trung giữ sạch địa bàn về trật tự xã hội, về ma túy; không để phát sinh các băng ổ nhóm về trật tự xã hội phức tạp; đấu tranh quyết liệt đối với tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm tham nhũng, chức vụ; tội phạm và tệ nạn đánh bạc…,

Nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, công tác bắt, giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm bảo đảm đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan, sai. Tăng cường phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm giữa các lực lượng...

Tập trung xây dựng lực lượng nòng cốt làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại cơ sở đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, Công an tỉnh tiếp tục tham mưu quyết liệt trong việc xây dựng trụ sở và đảm bảo các tiềm lực hoạt động của lực lượng Công an xã.

Các Sở, ban, ngành chức năng phải nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực công tác được giao; cải tiến công tác lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng bám sát thực tiễn, sâu sát cơ sở; chủ động chấn chỉnh, khắc phục những sơ hở thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước góp phần hạn chế các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm và vi phạm.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn