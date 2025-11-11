Các đại biểu tham dự lễ phát động

Với chủ đề “Bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số”, lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025 là dấu mốc bắt đầu cho chiến dịch truyền thông và thực hiện các hoạt động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025 trên phạm vi toàn tỉnh và đánh dấu mốc 10 năm liên tục Tháng hành động vì bình đẳng giới được triển khai từ ngày 15/11 đến 15/12 hàng năm.

Quang cảnh lễ phát động

Với những nỗ lực trong tổ chức thực hiện Luật bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong 18 năm qua, 5 năm thực hiện chiến lược quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2021 – 2030, đến nay, tỷ lệ phụ nữ chiếm hơn 50% lực lượng lao động, đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà; tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội đạt 30,77%; tỷ lệ nữ đại biểu HĐND cấp tỉnh đạt 27,71%; tỷ lệ nữ làm chủ doanh nghiệp đạt 31,5%... Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm đã giúp cho hàng triệu gia đình thoát nghèo và nâng cao mức sống, có hàng trăm mô hình gia đình phát triển kinh tế, gia đình hiếu học... Tỉnh đã và đang ưu tiên các nguồn lực cần thiết để thực hiện nhiều giải pháp nhằm thu hẹp dần khoảng cách giới trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; cải thiện mạnh mẽ sự tiếp cận của phụ nữ và trẻ em với các dịch vụ y tế, giáo dục, việc làm, nhất là phụ nữ ở các vùng khó khăn.

Tiết mục văn nghệ do các em sinh viên Trường THPT Hà Huy Tập biểu diễn

Những kết quả đạt được như trên là nhờ sự đoàn kết, nỗ lực, phối hợp của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn những khó khăn, thách thức. Đó là, vẫn còn một số vụ bạo lực, xâm hại, buôn bán phụ nữ và trẻ em, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm của nạn nhân, gây bất bình trong dư luận. Vẫn còn tình trạng tảo hôn, định kiến giới... đã để lại những hậu quả nghiêm trọng đối với gia đình và xã hội, mà trong đó, tổn thương nhất vẫn là phụ nữ và trẻ em gái.

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng - Phó trưởng ban Thường trực Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh phát biểu tại Lễ phát động

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng - Phó trưởng ban Thường trực Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh cho rằng, kỷ nguyên số đang mở ra trước mắt những cơ hội lớn và kèm theo đó không ít thách thức về lỗ hổng an toàn số ngày càng tinh vi hơn. Lựa chọn chủ đề năm nay là “Bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ và trẻ em trong kỷ nguyên số” – không phải chỉ để truyền thông, mà để nhấn mạnh trách nhiệm – hành động – và thay đổi thực chất trong toàn xã hội.

Để chủ đề năm nay đi vào thực chất, góp phần giảm thiểu, chấm dứt bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em, đảm bảo an toàn và bình đẳng cho phụ nữ và trẻ em trong kỷ nguyên số, Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị các cấp ủy, chính quyền tiếp tục triển khai quyết liệt các chỉ thị, chiến lược quốc gia về bình đẳng giới; coi chỉ tiêu bình đẳng giới là chỉ số bắt buộc trong phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và triển khai chương trình chuyển đổi số của tỉnh, các ngành và địa phương. Việc lồng ghép giới phải trở thành một tiêu chí đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, điều hành của người đứng đầu từng cấp, từng ngành.

Các Sở, ngành theo chức năng nhiệm vụ, xây dựng giải pháp bảo vệ an toàn cho phụ nữ và trẻ em trên môi trường số; hoàn thiện quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin về bạo lực, xâm hại; tăng cường chia sẻ dữ liệu cảnh báo sớm giữa các ngành chức năng.

Phó trưởng ban Thường trực Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh cũng đề nghị các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ tỉnh tích cực tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục nâng cao vai trò của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp, các ngành trong công tác tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu bình đẳng giới đã đề ra trong giai đoạn 2021 - 2030.

UBND các xã, phường cần xây dựng kế hoạch hành động cụ thể tại địa phương; có chỉ tiêu kết quả thể hiện bằng con số, phân công trách nhiệm đến từng cơ quan, tổ chức, cán bộ phụ trách, bố trí nguồn lực phù hợp; gắn kiểm tra – giám sát tiến độ thực hiện theo định kỳ.

Các cấp, các ngành tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về bình đẳng giới gắn với thường xuyên kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền để góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới. Xây dựng các mô hình về an toàn cho phụ nữ và trẻ em trên môi trường số, nâng cao năng lực số – kỹ năng ứng xử an toàn trên không gian mạng cho phụ nữ, sinh viên, thanh thiếu niên, đa dạng hình thức về đào tạo trực tuyến, trải nghiệm thực tế, tập huấn theo nhóm, tổ truyền thông cộng đồng….

Cùng với đó, khuyến khích và tạo điều kiện để phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là phụ nữ trẻ, sinh viên, nữ công nhân, nữ lao động khu công nghiệp chủ động trang bị kỹ năng số, kỹ năng tự bảo vệ trên mạng; mạnh dạn tố giác hành vi bạo lực, xâm hại, quấy rối; chủ động tham gia các khóa học, các chương trình tập huấn, các chiến dịch truyền thông về an toàn số, kỹ năng sống, quản lý cảm xúc và bảo vệ bản thân.

Giám đốc Sở Nội vụ cũng đề nghị các tổ chức hội, đoàn thể tăng cường các mô hình cộng đồng hỗ trợ giữa phụ nữ và nữ thanh niên, để “nạn nhân không bị bỏ rơi – người yếu thế không đơn độc – mỗi phụ nữ trở thành người bảo vệ bản thân và lan tỏa giá trị an toàn số”.

Phó trưởng ban Thường trực Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh cũng kêu gọi mỗi cơ quan, mỗi tổ chức, mỗi gia đình và từng người dân Nghệ An cùng hành động, cùng thay đổi, cùng bảo vệ và đồng hành với phụ nữ và trẻ em, cùng xây dựng một môi trường sống an toàn, văn minh trong kỷ nguyên số. Các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh phát huy vai trò dẫn dắt dư luận, lan tỏa mạnh mẽ các thông điệp, tạo thành dòng chảy truyền thông chủ lực trong toàn xã hội về bình đẳng giới, hướng tới mục tiêu xây dựng một thế giới số an toàn, bình đẳng cho tất cả mọi người…

Phó Chủ tịch UBND phường Vinh Phú Võ Khắc Hùng phát biểu hưởng ứng và cam kết thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

Các đại biểu lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các Sở, ngành, phường Vinh Phú khởi động Tháng hành động vì Bình đẳng giới năm 2025

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn