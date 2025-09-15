Lê Minh Thuấn, kẻ phản diện bị ghét nhất trong Mưa đỏ, vướng Lưới tình

Lê Minh Thuấn vào vai lính bên kia chiến tuyến, bị cả rạp ghét - Ảnh: FBNV

Lưới tình bắt đầu bằng một âm mưu. Vì muốn đổi đời, bà Nga - người phụ nữ xuất thân nghèo khó - nuôi tham vọng bước chân vào giới thượng lưu nhờ nữ hộ sinh tráo đổi một trong hai đứa con gái song sinh của mình với con trai nhà khác.

Từ giây phút định mệnh ấy, hai đứa trẻ bị chia cắt gia đình, đẩy câu chuyện đi đến hàng loạt biến cố về sau.

Lê Minh Thuấn đắt sô

Con trai của nhà khác chính là Đạt, nhân vật mà Lê Minh Thuấn đảm nhận. Đạt lớn lên trong sự ghẻ lạnh của mẹ nuôi, anh cô đơn, ít phản kháng nhưng lại là điểm sáng trong dòng xoáy bi kịch của cuộc đời.

Tình cảm của Đạt dành cho Thuận - người mình thương có số phận éo le - không ồn ào, toan tính mà chân thành và bền bỉ theo kiểu: yêu không phải là chiếm hữu mà là được nhìn thấy người thương hạnh phúc.

Lê Minh Thuấn bảo "được đóng vai Đạt mừng lắm vì đây là vai diễn hiếm hoi anh là người tốt". Từ trước đến nay anh đảm nhận toàn vai xấu, phản diện, xấu nhất là Thái - nhân vật duy nhất trong Mưa đỏ ngã xuống, cả rạp vỗ tay mừng.

Bên cạnh phim Lưới tình, khán giả màn ảnh nhỏ còn gặp Lê Minh Thuấn trong cuộc thi ca nhạc Tình Bolero đang phát sóng trên THVL1.

Giọng ca khỏe, tình cảm của anh được giám khảo nhận xét tạo nên màu sắc riêng cho mùa thi này. Thuấn khoe anh lọt vào vòng bán kết.

Lê Minh Thuấn trong phim Lưới tình - Ảnh: ĐPCC

Nhìn lại đời mình tôi nghĩ cái gì cũng có lý do, cứ cố gắng nỗ lực hết sức rồi thời điểm thích hợp sẽ đến. Lê Minh Thuấn

Hành trình gian khó

Có thể nói 2025 là năm đắt sô của Lê Minh Thuấn. Tháng 7, anh là một trong những nam chính trong phim Xin chào, ngày mai trên HTV7, nay tiếp tục vai chính trong Lưới tình trên SCTV14.

Phim chiếu rạp Mưa đỏ thành công vang dội, được khán giả yêu thích. Anh còn tham gia game show, có tiếp hai vai diễn mới trong phim chiếu rạp.

Đó là kết quả đẹp của hành trình dài đầy gian truân với nghề diễn viên của Lê Minh Thuấn.

Nhiều năm trước, sau khi tốt nghiệp Trường đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, anh từng hăm hở chờ đón những vai diễn dành cho mình. Thế nhưng thực tế thất vọng toàn tập, dù rất cố gắng đi casting nhưng anh không lọt vào mắt xanh đạo diễn.

Cuộc sống khó khăn, Thuấn bỏ nghề, theo người thân làm công nhân tại Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Anh kể: "Nhiều đêm tôi khóc ướt gối, nghĩ tại sao mình cũng được học hành bài bản chuyên nghiệp mà thất nghiệp, trong khi bạn bè mình ai cũng có việc.

Rồi làm công nhân được năm năm, khi trở về quê nhà ăn Tết, tôi quyết định nghỉ việc, bắt đầu lại. Tôi nghĩ nếu không dũng cảm thì biết bao giờ mình mới có thể thực hiện đam mê của đời mình".

Lê Minh Thuấn trên sân khấu Tình Bolero - Ảnh: BTC

Bộ phim đánh dấu sự trở lại của Lê Minh Thuấn là Mẹ trùm do đạo diễn Hồng Chi thực hiện, Hãng phim TFS sản xuất, phát sóng năm 2021.

"Tôi đọc trên mạng xã hội có thông tin đoàn phim tuyển diễn viên và đến HTV để casting và may mắn được chọn. Mẹ trùm quay ngay sau dịch COVID-19 nên gặp nhiều khó khăn. Sau đó tôi bắt đầu có thêm những vai diễn mới trong Mặt trời khuyết, Miền quên lãng, Đất rừng phương Nam, Long phụng sum vầy, Bống thời 4.0, Kẻ sát nhân cô độc 2".

Lưới tình dài 45 tập do đạo diễn Võ Việt Hùng thực hiện, với sự tham gia của các diễn viên Lê Thu, Thanh Duy, Mai Tâm Như, Phúc An... đang phát sóng lúc 19h45 hằng ngày trên SCTV14 từ ngày 8-9.

Lên sân khấu hát vì anh trai Lê Minh Thuấn là con trai út trong gia đình có sáu anh chị em quê ở Cà Mau. Anh trai thứ sáu của anh là ca sĩ hát ở những phòng trà nhỏ, quán cà phê hát với nhau. "Anh mơ ước được tham gia sân khấu ca nhạc lớn nhưng không kịp thực hiện. Anh bị đột quỵ, mất ở quê khi còn trẻ. Tôi lên sân khấu Tình bolero để thực hiện ước mơ thay anh trai mình. Tôi chỉ tự học hát, ca theo bản năng chứ không học hành trường lớp", Thuấn nói.

