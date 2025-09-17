Toàn cảnh Lễ giỗ lần thứ 83 của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Ngày 17/9/2025 (nhằm ngày 26/7 năm Ất Tỵ), tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, xã Hưng Nguyên Nam (xã Hưng Thông cũ), UBND xã Hưng Nguyên Nam phối hợp với Ban quản lý Di tích tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức lễ giỗ lần thứ 83 của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (26/7 năm Nhâm Ngọ - 26/7 năm Ất Tỵ).

Tham dự lễ giỗ có đồng chí Thiếu tướng Lê Văn Trung - Phó Chính ủy Quân khu 4, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, đại diện Thường trực Đảng ủy các xã Hưng Nguyên, Lam Thành, Yên Trung..., lãnh đạo và nhân dân xã Hưng Nguyên Nam cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Ban quản lý Di tích Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An dâng hương tại Lễ giỗ lần thứ 83 của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Về phía thành phố Hồ Chí Minh, có đồng chí Trần Văn Khuyên - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và các đồng chí đi trong đoàn.

Diễn văn tưởng niệm tại buổi lễ nhấn mạnh những đóng góp, công lao to lớn của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong - người con ưu tú của quê hương Nghệ An, một trong những học trò xuất sắc nhất của chủ tịch Hồ Chí Minh, đối với cách mạng Việt Nam.

Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - UVBCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An dâng hoa tại Lễ giỗ lần thứ 83 của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước, được học tập, rèn luyện trong nhiều tổ chức yêu nước và cách mạng, đến tháng 3 năm 1935, tại Đại hội I của Đảng Cộng sản Đông Dương, tổ chức ở Macao (Trung Quốc), đồng chí Lê Hồng Phong được bầu làm Tổng Bí thư. Tháng 7/1935, đồng chí dẫn đầu đoàn đại biểu dự Đại hội VII Quốc tế Cộng sản diễn ra tại Mát-xcơ-va. Tại Đại hội này, Lê Hồng Phong được tín nhiệm bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Quốc tế Cộng Sản. Tháng 11-1937, đồng chí Lê Hồng Phong về nước, trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam. Đồng chí bị địch bắt giam 2 lần: lần 1 vào tháng 6 năm 1939 và lần 2 vào tháng 1-1940. Mặc dù thực dân Pháp đã dùng đủ mọi thủ đoạn tra tấn dã man nhưng đều bất lực trước tinh thần và ý chí sắt đá của người chiến sỹ cộng sản kiên cường này, cuối cùng chúng đã đày Lê Hồng Phong ra địa ngục trần gian Côn Đảo.

Trưa ngày 6-9-1942 (tức ngày 26/7/năm Nhâm Ngọ), tại khu cầm cố biệt lập thuộc Banh II, nhà tù Côn Đảo, đồng chí Lê Hồng Phong dần kiệt sức và anh dũng hi sinh.

Với 40 tuổi đời, hơn 20 năm hoạt động cách mạng liên tục sôi nổi, đồng chí Lê Hồng Phong - vị Tổng Bí thư thứ 2 của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí sẽ mãi là niềm tự hào, tấm gương sáng cho nhiều thế hệ noi theo.

Trước đó, lễ Tiên thường được tổ chức vào 17 giờ chiều ngày 16/9/2025 (tức ngày 25/7 âm lịch) với sự tham gia của đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Ban quản lý Di tích tỉnh Nghệ An./.

Tác giả: Thùy Lâm

Nguồn tin: vhttdl.nghean.gov.vn