Lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm Tân Hiệu trưởng Đại học Y khoa Vinh

Đ/c Bùi Thanh An - UVBTV, P. Chủ tịch tỉnh - trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng đối với TS. Nguyễn Văn Tuấn

Đến dự buổi lễ có đ/c Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An, Giám đốc sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng, Giám đốc sở Y tế Nguyễn Thị Hồng Hoa và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, bệnh viện thực hành và đơn vị bạn trong khối thi đua các trường ĐH-CĐ trên địa bàn tỉnh Nghệ An; cùng sự tham dự của các thành viên Hội đồng trường, Ban Giám hiệu và các cán bộ giảng viên viên chức Nhà trường.

Đại biểu tham dự buổi lễ

Tại buổi lễ, trưởng ban Thi đua khen thưởng Nguyễn Thanh Nhàn đã công bố Quyết định số 1568/QĐ-UBND ngày 01/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về việc bổ nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý đối với Tiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Vinh giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Vinh (thời hạn 5 năm)

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, sở, ban, ngành, đơn vị chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm cùng tân Hiệu trưởng

Thay mặt lãnh đạo cấp trên, đ/c Nguyễn Thanh An - P. Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - đã trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng Tân Hiệu trưởng Nguyễn Văn Tuấn trên cương vị mới. Phát biểu buổi lễ, đồng chí Phó chủ tịch đánh giá cao những thành quả phát triển của tập thể lãnh đạo, cán bộ giảng viên trường Đại học Y khoa Vinh trong thời gian qua. Đồng chí hi vọng rằng, TS. Nguyễn Văn Tuấn – tân Hiệu trưởng – sẽ nhanh chóng nắm bắt công việc, bám sát, kế thừa truyền thống quý báu qua các thế hệ lãnh đạo, nhân viên Nhà trường; cùngà đoàn kết, gắn bó, nỗ lực cùng nhau hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, phát huy hiệu quả vai trò đầu tàu gương mẫu, sát cánh cùng lãnh đạo nhà trường tăng cường đoàn kết nội bộ; tăng cường mối quan hệ, cơ chế hoạt động kết hợp viện trường khoa học, hiệu quả đúng trọng tâm vào công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, khám chữa bệnh và tập trung toàn lực phát huy hiệu quả cơ chế tự chủ đại học trong thời kỳ mới.

Đại diện lãnh đạo nhà trường tặng hoa chúc mừng đồng chí tân Hiệu trưởng

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại lễ công bố, TS. Nguyễn Văn Tuấn bày tỏ sự cảm ơn các cấp lãnh đạo đã tin tưởng giao phó trọng trách, cũng như gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm, tín nhiệm của tập thể lãnh đạo, cán bộ giảng viên nhà trường đề cử, giới thiệu đảm nhiệm vị trí mới; cùng lời hứa sẽ đồng hành cùng tập thể nhà trường giữ vững và thắp sáng ngọn lửa truyền thống để phát huy và lan tỏa tới lớp lớp cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên của Nhà trường, tiếp tục viết lên những trang sử đáng tự hào của Trường Đại học Y Khoa Vinh.

Tác giả: Vân Anh

Nguồn tin: vmu.edu.vn