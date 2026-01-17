LĐBĐ Nghệ An: Điểm sáng bóng đá phong trào và tầm nhìn năm 2026

Tham dự buổi lễ có ông Hoàng Văn Phúc – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An; cùng các Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá tỉnh. Sự kiện còn có sự hiện diện của đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Công ty CP Bóng đá Sông Lam Nghệ An và các đơn vị doanh nghiệp, nhà tài trợ đã đồng hành cùng bóng đá tỉnh nhà trong suốt năm qua.

Liên đoàn Bóng đá Nghệ An (NAFF) tổ chức tổng kết hoạt động năm 2025



Chuyển biến tích cực từ sự nỗ lực nội tại

Trình bày báo cáo tại hội nghị, ông Trần Trung Tuyến – Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Bóng đá Nghệ An nhấn mạnh, năm 2025 là năm thứ hai Liên đoàn hoạt động sau đại hội nhiệm kỳ I (2023-2028) và là năm đầu tiên vận hành với tư cách thành viên chính thức của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Dù điều kiện kinh tế chung còn khó khăn, Liên đoàn đã phát huy tốt vai trò hạt nhân trong việc duy trì và phát triển bóng đá phong trào.

Điểm sáng nổi bật trong năm 2025 là công tác tổ chức các giải đấu phong trào phát triển mạnh mẽ về cả quy mô lẫn chất lượng. Liên đoàn đã phối hợp tổ chức thành công nhiều giải đấu tiêu biểu như:

ông Hoàng Văn Phúc – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An có mặt tại buổi lễ

Giải U16 Nghệ An Hiếu Tùng Luxury Cup với quy mô lên tới 60 đội bóng tham dự; Giải THCS Nghệ An Nha khoa Phương Dentist quy tụ 48 đội bóng; Giải bóng đá O40 Nghệ An và Giải bóng đá Tầm Trung với sự tham gia của mỗi giải 16 đội bóng; Giải Du học Nghệ An Hoàng Phúc Restaurant Cup với 10 đội bóng tranh tài.

Bên cạnh đó, công tác đào tạo trẻ và bóng đá cộng đồng tiếp tục được chú trọng. Liên đoàn đã duy trì 01 lớp bóng đá năng khiếu vệ tinh cho Công ty CP Thể thao Sông Lam Nghệ An và tổ chức 02 lớp bóng đá cộng đồng trong dịp hè, góp phần tạo sân chơi lành mạnh và phát hiện các tài năng nhí cho địa phương.

Lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Nghệ An chia sẻ những kết quả đạt được, đồng thời thẳng thắn nhìn nhận các khó khăn đã và đang đối mặt



Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn hiện hữu. Hiện nay, kinh phí hoạt động của Liên đoàn chủ yếu dựa vào nguồn xã hội hóa, dẫn đến một số hoạt động như tổ chức giải các đội mạnh cấp tỉnh vẫn chưa thể hoàn thành như dự kiến. Cơ sở vật chất tại trụ sở (khán đài B Sân vận động Vinh) dù đã được tu sửa nhưng vẫn đang trong tình trạng xuống cấp, gây ảnh hưởng đến công tác điều hành. Đội ngũ cán bộ chủ yếu là kiêm nhiệm nên đôi lúc sự phối hợp trong công việc chưa đạt hiệu quả tối ưu.

Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo sát sao của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng sự chung tay của các doanh nghiệp, Liên đoàn vẫn đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý hồ sơ, lưu trữ văn bản hành chính và duy trì các hoạt động thiện nguyện, kêu gọi hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn tại vùng sâu, vùng xa.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An trao giấy khen cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc cũng như nhiều cống hiến trong năm 2025



Kỳ vọng sự bứt phá trong năm 2026

Hướng tới năm 2026, Liên đoàn Bóng đá Nghệ An xác định mục tiêu trọng tâm là phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục các hạn chế về tài chính và nhân sự để đưa bóng đá tỉnh nhà phát triển bền vững.

Theo phương hướng được đề ra, trong năm tới, Liên đoàn sẽ tập trung vào các nhiệm vụ chính:

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với CLB Sông Lam Nghệ An trong công tác cổ vũ và tổ chức các trận đấu quốc gia; Phối hợp với VFF tổ chức các lớp tập huấn trọng tài, huấn luyện viên nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ cơ sở; Mở rộng các lớp bóng đá cộng đồng, đặc biệt chú trọng vào việc phát triển bóng đá nữ trên địa bàn toàn tỉnh; Tổ chức tốt hệ thống giải bóng đá trẻ từ U13 đến U17 và Giải Bóng đá thiếu niên, nhi đồng Nghệ An năm 2026.

Với sự nỗ lực của các thành viên và các đơn vị đồng hành, Liên đoàn Bóng đá Nghệ An kỳ vọng tiếp tục duy trì đà phát triển trong thời gian tới

Với tầm nhìn dài hạn và sự nỗ lực không ngừng, Liên đoàn Bóng đá Nghệ An kỳ vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ và cộng đồng doanh nghiệp để gìn giữ bản sắc và truyền thống bóng đá xứ Nghệ, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của bóng đá nước nhà.

Ghi nhận những đóng góp trong năm qua, lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá tỉnh Nghệ An đã trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển bóng đá phong trào năm 2025.

