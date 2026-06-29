Lấy Trung tâm dữ liệu Nghệ An làm hạt nhân điều phối, bảo đảm nguyên tắc “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”

Phát triển dữ liệu đồng bộ theo 10 trụ cột cốt lõi, trong một chỉnh thể thống nhất

Chiến lược xác định dữ liệu là tài nguyên chiến lược, là tài sản, tư liệu sản xuất mới và nguồn lực phát triển mới của tỉnh; là nền tảng của chính quyền hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh và thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên số. Phát triển dữ liệu phải được đặt ở vị trí trung tâm, gắn chặt với phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số và chính quyền số.

Chiến lược lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, là chủ thể, nguồn lực, động lực trong tạo lập, khai thác sử dụng dữ liệu và xây dựng hạ tầng dữ liệu. Đây là chiến lược lớn phải được triển khai thực hiện trong toàn bộ hệ thống chính trị tỉnh, phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo 57 tỉnh để lãnh đạo thống nhất, sự quản lý tập trung và chỉ đạo xuyên suốt, đủ thẩm quyền và đủ sức nặng.

Chiến lược lấy Trung tâm dữ liệu Nghệ An làm hạ tầng lõi, hạt nhân điều phối của hệ sinh thái dữ liệu tỉnh; bảo đảm tích hợp, lưu trữ, chia sẻ, phân tích, khai thác, điều phối và dự phòng dữ liệu toàn tỉnh. Đồng thời gắn với phân cấp, phân quyền rõ ràng giữa cấp tỉnh và địa phương; giữa cơ quan đầu mối với các Sở, ban, ngành trong tạo lập, quản trị, khai thác và sử dụng dữ liệu.

Phát triển dữ liệu phải được triển khai đồng bộ theo 10 trụ cột cốt lõi, trong một chỉnh thể thống nhất: Thể chế là nền tảng dẫn dắt; Hạ tầng là điều kiện về chất; Dữ liệu gốc là lõi tài nguyên; Quản trị và điều phối là cơ chế vận hành; Chia sẻ là lưu thông là mạch kết nối; Kinh tế dữ liệu là không gian tạo giá trị; Công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) là công cụ chuyển hóa dữ liệu thành năng lực; An ninh, an toàn dữ liệu là điều kiện bảo đảm; Doanh nghiệp và dịch vụ dữ liệu là lực lượng trực tiếp đưa dữ liệu vào đời sống kinh tế - xã hội; Nhân lực dữ liệu là người vận hành, chủ thể sáng tạo, quản lý, điều phối, khai thác hạ tầng dữ liệu và tương hỗ cho 9 trụ cột trên.

Quá trình này phải đi đôi với đảm bảo chủ quyền số, an ninh quốc gia, an ninh dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân, theo hướng hiện đại, mở, liên thông, dùng chung và bền vững, bảo đảm nguyên tắc “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”.

Tầm nhìn đến năm 2030, hệ sinh thái dữ liệu tỉnh được xây dựng, làm giàu và phát triển đảm bảo thống nhất, hiện đại, an toàn, tin cậy, liên thông và dùng chung, trở thành nền tảng chính cho phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; tạo bước đột phá về hạ tầng công nghệ phục vụ quản lý, quản trị, phát triển kinh tế - xã hội bền vững, đưa thu nhập bình quân đầu người và tỷ trọng kinh tế số của tỉnh đạt các mục tiêu tại Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 20/3/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Bảo đảm các dữ liệu đáp ứng yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 được xác định: Hoàn thiện đầy đủ, đồng bộ hệ thống thể chế, chính sách về dữ liệu; đạt tỷ lệ 100% Sở, ban, ngành, UBND cấp xã áp dụng thống nhất Khung kiến trúc dữ liệu, Khung quản trị, quản lý dữ liệu và Từ điển dữ liệu dùng chung của tỉnh; 100% cơ quan có đầu mối/đơn vị phụ trách dữ liệu và cơ chế phối hợp vận hành; định kỳ hàng năm tổ chức đánh giá, xếp hạng dữ liệu theo Bộ chỉ số của tỉnh.

Giai đoạn 2026 – 2027, tiếp tục thuê dịch vụ điện toán đám mây, đưa Trung tâm dữ liệu tỉnh vào khai thác trong quý III/2026; giai đoạn 2028 – 2030, hoàn thành kho dữ liệu, tiến tới xây dựng 01 Trung tâm dữ liệu dùng chung của tỉnh. Xây dựng 01 Trung tâm giám sát, điều hành thông minh của tỉnh (NgheanIOC) đảm bảo kết nối đến các phường, xã; phát triển hạ tầng Internet vạn vật (ioT); thiết lập cơ chế bắt buộc để 100% Sở, ban, ngành, UBND cấp xã sử dụng hạ tầng dữ liệu dùng chung tỉnh theo lộ trình. Đồng thời, hoàn thành xây dựng hạ tầng AI dùng chung phục vụ chính quyền số (nền tảng, mô hình, dịch vụ AI) đặt tại Trung tâm dữ liệu tỉnh.

100% Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành trọng yếu được tạo lập, chuẩn hóa, làm giàu; bảo đảm các dữ liệu đáp ứng yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”. Tỷ lệ Sở, ban, ngành, UBND cấp xã kết nối, chia sẻ dữ liệu thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ, điều phối dữ liệu đạt 100%; số lượng bộ dữ liệu mở được công bố tăng hàng năm.

Ưu tiên triển khai sớm các ứng dụng AI dựa trên dữ liệu lớn đối với các ngành Y tế, Giáo dục, Hạ tầng kỹ thuật và quy hoạch xây dựng, Du lịch, Giao thông vận tải và Logistics, Nông nghiệp và môi trường, Sản xuất công nghiệp, Năng lượng.

100% hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu được triển khai phương án bảo đảm an ninh mạng theo cấp độ và 100% hệ thống được giám sát, cảnh báo, hỗ trợ ứng dụng sự cố qua Trung tâm dữ liệu quốc gia hệ thống giám sát tập trung.

Tham gia tối thiểu 03 sàn giao dịch dữ liệu của quốc gia, vùng hoặc chuyên ngành và phát triển tối thiểu 10 sản phẩm, dịch vụ phân tích - tổng hợp - khai thác dữ liệu.

Để đạt được các mục tiêu trên, UBND tỉnh đề ra 7 nhóm giải pháp đồng bộ gồm: Xây dựng cơ chế, chính sách; Tổ chức bộ máy, mạng lưới về dữ liệu; Tuyên truyền, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng; Hợp tác nhà nước - doanh nghiệp; Hợp tác quốc tế; Giải pháp tài chính và Đo lường, giám sát, đánh giá triển khai.

Ban Chỉ đạo về dữ liệu tỉnh có chức năng tham mưu, điều phối liên ngành, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo 57 tỉnh, UBND tỉnh triển khai thực hiện Chiến lược.

Sở Khoa học và Công nghệ là đầu mối theo dõi thực hiện Chiến lược dữ liệu, chủ trì phối hợp quản lý, giám sát, vận hành Trung tâm dữ liệu tỉnh, các nền tảng dùng chung, đồng thời xây dựng Khung kiến trúc dữ liệu, Khung quản trị, quản lý dữ liệu, Từ điển dữ liệu dùng chung của tỉnh.

Công an tỉnh phối hợp bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu, bảo mật hệ thống và tham mưu kết nối, chia sẻ thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh.

Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các xã, phường có trách nhiệm tổ chức triển khai, phân công lãnh đạo và đầu mối phụ trách dữ liệu, đẩy mạnh số hóa, tạo lập cơ sở dữ liệu chuyên ngành bảo đảm yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”.

Tác giả: Kim Oanh (T/h)

Nguồn tin: nghean.gov.vn