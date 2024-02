Lâu đài dát vàng 70 tỷ đồng ở Nghệ An

Lâu đài của ông Nguyễn Vĩnh Thoan, 46 tuổi, trú xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành tọa lạc trên khu đất rộng hơn 7.000 m2, trong đó diện tích khuôn viên nhà và sân vườn rộng khoảng 3.500 m2.

Công trình được xây từ tháng 2/2022 với tổng kinh phí khoảng 70 tỷ đồng, nay gần hoàn thiện. Khu đất được gia chủ mua từ năm 2017.

Toàn cảnh tòa nhà của ông Thoan. Video: Đức Hùng

Ông Thoan cho biết kết hôn năm 22 tuổi, gia đình trước đây buôn bán đồng nát. Từ năm 2004, ông bắt đầu mua đất bên quốc lộ 7A mở xưởng thu mua sắt vụn, buôn bán phụ tùng ôtô, kinh tế dần khấm khá.

"Nhiều năm qua vợ chồng đã trao đổi, dồn tâm huyết và tiền bạc xây tòa nhà này, mục đích tạo nơi ở tiện nghi, là chỗ dựa vững chắc cho các con khi trưởng thành", ông Thoan nói.

Vợ chồng ông Thoan có hai con trai, hai con gái, đang làm việc ở Hà Nội.

Tòa nhà cao 40 m, có 3 tầng chính, 3 tầng tum, diện tích sàn 4.000 m2. Công trình thiết kế theo kiến trúc Pháp, tông màu chủ đạo là vàng đồng và tím xanh.

Phía ngoài lâu đài được trang trí phù điêu, hoa văn cách điệu. Gian chính phủ một lớp đồng mỏng, một số gian phụ phía sau sơn màu vàng.

Ông Thoan cho biết phù điêu và hoa văn trang trí trên tường đều do những thợ lành nghề đến từ nhiều vùng miền thực hiện.

Tầng 1 là phòng khách, bên trong bài trí bàn gỗ, xung quanh trang trí với tông màu chủ đạo là vàng.

Ngoài cầu thang bộ, khi lên tầng 2 và 3 có thể di chuyển bằng thang máy. Hiện thang máy trong quá trình lắp đặt.

Trung tâm tòa nhà là mái vòm cách điệu, thiết kế theo kiểu châu Âu. Các vị trí viền vòng cung được dát vàng công nghiệp.

Tầng 2 được bố trí hai bộ bàn ghế, có cửa thông thoáng nhìn ra ngoài sân.

Ông Thoan cho biết mục đích xây tòa nhà là thư giãn, nghỉ ngơi sau những giờ làm việc căng thẳng. Toàn bộ các tầng đều yêu cầu thiết kế phòng nghỉ và phòng khách, các lối ra vào thông thoáng.

Gia chủ trang trí nhiều phụ kiện đắt tiền, trong đó có đồng hồ cao khoảng 2 m, dát vàng 24k ở gần lối ra vào tầng 1.

Các tầng đều được bố trí phòng vệ sinh. Trong đó tầng 1 các phụ kiện được dát vàng công nghiệp và vàng 24k.

Dịp này, nhiều người dân trong và ngoài huyện Yên Thành khi đi qua quốc lộ 7A luôn dừng xe lại, ghé vào nhà ông Thoan tham quan. Họ chụp ảnh check-in, đăng lên mạng xã hội.

Phần tường bao xung quanh lâu đài cao hơn 2 m, được thiết kế cầu kỳ, đắp phù điêu và hoa văn cách điệu, xung quanh có hồ nuôi cá cảnh.

Ở sân vườn, gia chủ xây thêm một số tiểu cảnh, phía trong đặt bàn đá để ngồi hóng mát, uống nước. Chủ nhà dự tính khoảng 6-8 tháng nữa tòa lâu đài sẽ hoàn thiện tất cả hạng mục để đưa vào sử dụng.

Lãnh đạo xã Mỹ Thành đánh giá lâu đài của Thoan lớn và ấn tượng nhất trên địa bàn xã, gây sự chú ý của nhiều người. "Gia đình ông Thoan khá giả nhờ kinh doanh giỏi. Cơ sở buôn bán phụ tùng ôtô tạo việc làm cho hàng chục lao động trong và ngoài xã", vị này nói.

