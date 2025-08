Lật xe khách trên dốc Cun khiến một người tử vong

Trước đó, khoảng 14h45' cùng ngày (5/8), tại địa chỉ nêu trên, xe ô tô khách BKS: 50F-052... do anh Hoàng Văn Tuấn (SN 1990), trú tại thôn Thập Nhất 1, phường Nam Đồng, Hải Phòng điều khiển hướng Sơn La - Hà Nội đã tự đâm vào mép lề đường trái theo chiều xe đi và bị lật nghiêng.

Xe khách bất ngờ tự đâm, lật nghiêng khiến một người phụ nữ tử vong.

Tại hiện trường, chiếc xe khách bị lật nghiêng ven đường, một số nạn nhân bị thương ngồi dưới đường; các mảnh vỡ từ vụ tai nạn văng tung toé. Thời xảy ra TNGT trên xe có 8 người, trong đó có bà Bùi Thị Quyên (SN 1973), trú tại TP Hải Phòng được đưa đi cấp cứu sau đó tử vong tại bệnh viện; anh Hoàng Văn Tùng (SN 1993), trú tại TP Hải Phòng bị thương.

Khu vực xảy ra vụ TNGT.

Sau khi nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ Số 4, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ, Công an phường Thống Nhất nhanh chóng đến hiện trường; đồng thời phối hợp với Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Viện kiểm sát tỉnh Phú Thọ tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ TNGT. Theo thông tin ban đầu, do xe mất phanh dẫn đến vụ tai nạn.

Tác giả: Minh Hiền

Nguồn tin: cand.com.vn