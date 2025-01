Lật tẩy "quái chiêu" của cô gái 25 tuổi đã có 3 con và 7 lần bị khởi tố

Công an quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với Bùi Thị Trang (SN 2000, trú tại TP. huyện Sóc Sơn, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan chức năng, chiều 22/10/2024, Trang đến phố Kẻ Vẽ, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, rồi vào cửa hàng bán đệm của chị Đ. để hỏi mua đệm. Tại đây, lấy lý do điện thoại hết pin, Trang mượn điện thoại của chị Đ. để sử dụng.

Chỉ trong 30 giây, Trang biết chị Đ. sử dụng ngân hàng nào, rồi lấy điện thoại của mình gọi vào điện thoại của chị Đ., lưu tên thành tên ngân hàng chị Đ. đang sử dụng.

Đối tượng Bùi Thị Trang.

Tinh vi hơn, để không bị nghi ngờ, Trang đã gửi tin nhắn chuyển tiền qua lại với số điện thoại của người phụ nữ bán đệm. Sau đó, Trang đi sang hiệu vàng đối diện của chị H.T., đặt vấn đề chuyển tiền vào tài khoản để nhận tiền mặt. Khi chị T. đồng ý, Trang vờ quét mã QR rồi nói với chị T. là ngân hàng đang trục trặc.

Lúc này, khi thấy chị Đ. (cửa hàng đối diện) sang báo giá đệm cho Trang, Trang liền bảo sẽ chuyển tiền vào tài khoản của chị Đ.. Trang giả vờ chuyển tiền vào tài khoản của chị Đ. nhưng thực chất là tạo tin nhắn giả, gửi vào số điện thoại của chị Đ. thông báo tài khoản được cộng thêm 55 triệu đồng.

Chị Đ. mở điện thoại thấy có tin nhắn của ngân hàng (thực chất là tin nhắn của Trang lưu thành tên ngân hàng) nên bảo với chủ tiệm vàng là đã nhận được tiền. Chị T. đưa tiền, lắc vàng, và Trang lên xe đi về nhà. Trên đường về, Trang bán chiếc lắc được 3,2 triệu đồng. Sau đó, chị Đ. phát hiện mình bị lừa đã báo cáo sự việc với cơ quan công an. Sau khoảng 2 tháng tiếp nhận tin báo, sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bắc Từ Liêm đã triệu tập Bùi Thị Trang đến trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, Trang khai nhận hành vi phạm tội. Theo nhà chức trách, qua xác minh nhân thân, hồ sơ cho thấy Trang đã 6 lần bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong quá khứ. Cụ thể, ngày 20/12/2023, Trang bị Công an huyện Yên Lạc và Công an huyện Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc) khởi tố. Đến ngày 10/1/2024, Trang bị Công an huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc) khởi tố. Bảy ngày sau, đối tượng tiếp tục bị Công an huyện Sóc Sơn khởi tố.

Ngày 2/2/2024, TAND huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, tuyên phạt Trang 8 tháng tù giam nhưng được hoãn thi hành án vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Ngày 8/5/2024, Trang bị Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) khởi tố. Dù mới chỉ 25 tuổi, Trang hiện đã có 3 con. Và một trong những lý do mà Trang đông con, là để trốn tránh việc bị tạm giam khi khởi tố, thi hành án. Mỗi lần sinh nở xong, Tranh để con cho người nhà nuôi, và liên tục gây án.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

