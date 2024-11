'Ô sin' dùng quái chiêu lừa chủ nhà gần 36 tỉ đồng

Dùng tiền chiếm đoạt góp vốn kinh doanh, mua đất, xe ben Cáo trạng cáo buộc, để hợp thức hóa nhằm che giấu nguồn gốc số tiền bất hợp pháp trên, Nguyễn Thị Thanh chuyển 21 tỉ đồng cho bị can Ngô Văn Quyền, là giám đốc một công ty xây dựng để góp vốn đầu tư kinh doanh mua máy xay nghiền đá. Thanh chuyển 5 tỉ đồng cho một người để đầu tư mua xe ben kinh doanh. Ngoài ra, Thanh còn chuyển 3,6 tỉ đồng cho một người đàn ông nhờ mua đất tại TP Lạng Sơn. Số còn lại Thanh cho Thắm vay và sử dụng chi tiêu cá nhân. Sau khi nhận tiền của Thanh, ông Quyền đã dùng 14 tỉ đồng để mở 6 hợp đồng tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Tháng 7-2022, ông Quyền dùng 6 hợp đồng trên để thế chấp tại ngân hàng vay 14 tỉ đồng và chuyển số tiền trên cho một công ty để mua máy xay nghiền đá. Đến ngày 8-3-2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã liên hệ với ông Ngô Văn Quyền để thông báo số tiền 21 tỉ đồng mà Thanh chuyển cho ông là tiền do Thanh phạm tội mà có. Cơ quan điều tra yêu cầu ông Quyền không được tất toán đối với các khoản tiền gửi tại ngân hàng. Song ông Quyền sau đó đã tất toán toàn bộ số tiền trên. Ngày 6-3-2023, bà Thanh đến cơ quan công an đầu thú. Đến ngày 30-8-2024, ông Quyền bị cơ quan điều tra bắt tạm giam. Cáo trạng xác định, về số tiền gần 36 tỉ đồng Thanh chiếm đoạt của chị M., đến nay cơ quan điều tra đã trao trả cho bị hại 150 triệu đồng thu hồi được. Chị M. yêu cầu Thanh trả lại số tiền chiếm đoạt còn lại. Hiện Thanh chưa bồi thường cho chị M..