Đà Nẵng: 8 người trong nhà bị ngạt khí máy nổ

Chủ tịch UBND xã Điện Bàn Tây (TP Đà Nẵng) Võ Như Phong cho biết: Vào lúc 10g45, tại nhà ông Nguyễn Quang Lành (SN 1989, khu phố chợ Phong Thử, xã Điện Bàn Tây, Đà Nẵng) xảy ra tình trạng ngạt khí trong phòng kín làm 8 người bị ngất xỉu.

8 nạn nhân gồm gồm vợ chồng anh Lành, 4 người con, mẹ anh Lành và một người bạn của gia đình này.

Xe tải đưa các nạn nhân qua các khu vực bị ngập đến cơ sở y tế cấp cứu - Ảnh: Đ.D

Ngay khi nhận được tin báo, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã đã huy động tất cả lực lượng phối hợp với người dân đưa những người bị nạn đến trạm y tế xã tổ chức sơ cứu ban đầu; sau đó vận chuyển lên nút giao cao tốc để đưa ra Bệnh viện Cẩm Lệ.

Hiện các bệnh nhân đang được Bệnh viện Cẩm Lệ tập trung cứu chữa.

Thông tin ban đầu, gia đình nạn nhân dùng máy nổ phát điện qua đêm. Đến sáng nay, người thân gọi điện không liên lạc được nên đã trình báo chính quyền xã. Ngay lập tức, xã cử các lực lượng, phối hợp với người dân tiếp cận.

2 ngày qua, mưa lớn xảy ra trên diện rộng, các xã phường TP Đà Nẵng ngập sâu, chia cắt; nhiều khu vực ngập nước được cắt điện để đảm bảo an toàn.

Tác giả: Lê Đình Dũng

Nguồn tin: phunuonline.com.vn