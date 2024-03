Lắp camera kiểu này chẳng khác nào "mở cửa" cho người lạ vào nhà mình

Không chỉ camera ẩn ở khách sạn nhà nghỉ, hiện nay nhiều nhà lắp camera tại nhà nhưng vô tình không đổi mặt khẩu khiến thông tin trong nhà bị lộ. Thực tế không ít lần những video quay lén "chuyện trong nhà" được đưa lên các mạng xã hội để câu "like", "view", trong đó có những video được "lấy trộm" từ các camera an ninh của các gia đình khổ chủ. Hệ quả xấu của việc bị theo dõi ngược chắc chắn không chỉ đơn giản là những đoạn video sinh hoạt riêng tư. Một khi đã xâm nhập được hệ thống camera, những kẻ xấu hoàn toàn sử dụng vào mục đích xấu khác trong một thời gian dài.

Không chỉ lộ lọt hình ảnh riêng tư, nếu như kẻ xấu có trong tay thông tin về thói quen sinh hoạt trong gia đình, thậm chí là cả tài sản cất giấu ở đâu... thông qua camera giám sát cũng dẫn đến nguy cơ trộm cắp, mất tài sản. Dưới đây là một số nguy cơ lộ, lọt thông tin cá nhân từ camera giám sát có thể từ người dùng chủ quan nhưng cũng có thể bản thân camera tồn tại lỗ hổng an ninh:

Chúng ta cần chú ý khi sử dụng camera giám sát, tránh để người xấu lợi dụng. Ảnh minh họa.

- Nhờ người khác lắp rồi không đổi lại mật khẩu: Có thể bạn chưa biết, một trong những sai lầm của nhiều người dùng hiện nay là nhờ người khác lắp đặt các camera cho mình... rồi để họ quản lý luôn. Nhiều người dùng nhờ người khác cài đặt giúp rồi đọc luôn tên đăng nhập, mật khẩu cho họ và sau đó không "buồn" sửa lại. Có teher nói, đây là điều tối kỵ trong việc bảo mật tài khoản cá nhân, dù người cài đặt giúp mình có là người quen, thân đi nữa. Nhiều người dùng sẽ không biết được rằng người kia chỉ cần nhớ tên và mật khẩu, họ chỉ việc cài đặt phần mềm quản lý lên điện thoại của họ, đăng nhập vào tài khoản quản lý là có thể "sở hữu" những hình ảnh từ chiếc camera an ninh trong gia đình khổ chủ.

- Để nguyên thiết lập mặc định của nhà sản xuất: Một sai lầm nữa nhiều người dùng hay mắc phải là nhiều người dùng để nguyên thiết lập mặc định của nhà sản xuất thiết bị và sử dụng, vì cứ đinh ninh chỉ có điện thoại của mình mới điều khiển được camera an ninh ở nhà. Những thiết lập mặc định có thể là dạng public (công khai, không cần mật khẩu đăng nhập) hoặc mật khẩu đơn giản (thường là 123456 hay abcdef)... Đáng chú ý những thông tin về thiết lập mặc định của nhà sản xuất trong các thiết bị hoàn toàn có thể dễ dàng tìm thấy trên mạng. Khi đó, những kẻ có ý đồ hoặc "hàng xóm" tò mò có thể dùng các phần mềm dò tìm camera hoặc phần mềm quản lý để kết nối với camera của nhà bạn.

- Không có thiết bị kết nối mạng nào là an toàn tuyệt đối: Các chuyên gia bảo mật vẫn thường cảnh báo không có thiết bị kết nối mạng nào là an toàn tuyệt đối. Camera quan sát cũng vậy, dù chức năng của nó là "đảm bảo an ninh". Chúng ta từng nghe nhiều chuyện như hệ thống mạng của các ngân hàng, hàng không, cơ quan an ninh bị tấn công dù được bảo mật vô cùng chặt chẽ. Theo đó, các chuyên gia bảo mật thường khuyên người dùng đừng bao giờ tin tưởng tuyệt đối vào hệ thống quản lý những chiếc camera ở nhà mình. Nó hoàn toàn có thể bị kẻ xấu xâm nhập không chỉ bởi những sai lầm, chủ quan của người dùng nêu trên mà còn cả những lỗi bảo mật mạng.

Một số cách nhận biết camera quan sát bị hack, không phải ai cũng biết

- Thường xuyên có tiếng động khác thường phát ra từ camera: Một trong những dấu hiệu cho thấy camera quan sát đã bị xâm nhập hoặc tấn công là khi có tiếng nói lạ hoặc tiếng ồn phát ra bất thường từ camera. Tin tặc hay tội phạm mạng có thể đang xem và ghi lại mọi hoạt động của bạn, và họ bất cẩn lọt âm thành vào camera thông qua tính năng thoại 2 chiều.

- Tự dưng góc quay camera bị thay đổi: Camera giám sát của bạn có chế độ tùy chỉnh góc máy bằng phần mềm. Tuy nhiên nếu như bạn thấy rằng chúng tự động xoay vào các vị trí khác nhau trong nhà mà bạn không hề thiết lập thì nên thận trọng. Bởi rất có khả năng kẻ gian đang điều khiển camera để thu thập thông tin bên trong ngôi nhà của bạn.

- Đèn LED trên camera nhấp nháy: Thông tin trên VOV, nếu bạn đang sử dụng một camera trong hệ thống an ninh, hãy kiểm tra chúng. Bất cứ khi nào bạn thấy đèn Led nhấp nháy, điều đó đồng nghĩa với việc hacker đang cố gắng truy cập vào camera nhà bạn

- Tự nhiên camera tự bật lên sau khi đã tắt: Nếu như bạn không hề tác động tới camera an ninh, nhưng một trong các camera ấy lại tự động bật lên và sáng đèn Led. Điều này khẳng định rằng hệ thống an ninh của bạn đã bị hack.

Kẻ xấu có thể sẽ truy cập vào hệ thống của chúng ta và biến camera an ninh thành thiết bị phản chủ, phản chính chúng ta.

Cách ngăn kẻ xấu xâm nhập camera nhà mình

Để bảo vệ không gian riêng tư của gia đình, bạn nên bỏ túi ngay những mẹo hay sau:

- Sau khi lắp đặt camera, bạn cần đổi ngay mật khẩu truy cập camera bằng mật khẩu riêng của mình, tránh sử dụng mật khẩu mà người lắp đặt thiết lập vì đó thường là mật khẩu mặc định, dễ dò quét.

- Về hệ thống camera chỉ quản lý nội bộ, chúng ta nên yêu cầu đơn vị lắp đặt không kết nối Internet bởi vì có kết nối Internet thì nguy cơ bị dò quét và tấn công sẽ rất cao.

- Chúng ta nên lựa chọn camera an ninh từ những đơn vị, những hãng cung cấp có uy tín để đảm bảo tránh mua phải sản phẩm giá rẻ nhưng mà lại không đảm bảo về mặt an ninh.

- Để hạn chế lộ thông tin giám sát trong gia đình, chúng ta chỉ nên lắp camera ở những khu vực chung như phòng khách, khu vực để xe, các khu vực cửa ở trên tầng hoặc là những khu mà chúng ta cần có sự giám sát chung...Đặc biệt, không lắp những vị trí riêng tư như phòng ngủ, phòng thay đồ...

Tác giả: Trúc Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn