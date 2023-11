Thượng úy công an bị nghi can buôn ma túy đâm trọng thương đã không qua khỏi

Thượng úy Trần Trung Hiếu ra đi trong nỗi tiếc thương vô hạn của gia đình, đồng đội và Nhân dân.

Sáng 17/11, thông tin từ Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, Thượng úy Trần Trung Hiếu - Cán bộ Công an xã Xuân Hồng (Nghi Xuân) chuyển biến nặng, không thể cứu chữa được nên được đưa về quê tại Thị trấn Tiên Điền.

Trước đó vào ngày 13/11, trong khi làm nhiệm vụ phát hiện Trần Trọng Gia Bảo (SN 1997, xã Xuân Hồng) nghi đang mua bán trái phép chất ma túy nên đã áp sát để bắt quả tang thì bị Bảo rút kéo đâm trọng thương.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, đồng đội và người dân tiến hành đưa Thượng úy Hiếu đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa TP Vinh (Nghệ An) nhưng do tình trạng nguy kịch nên được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để tiếp tục chữa trị; đồng thời bắt giữ Bảo đưa về trụ sở để điều tra, làm rõ.

Sau 4 ngày nhập viện, mặc dù được sự quan tâm của lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh và sự tận tình của đội ngũ y bác sỹ nhưng do vết thương quá nặng nên Thượng úy Hiếu đã không qua khỏi.

Thượng úy Trần Trung Hiếu là ra đi trong nỗi đau đớn, tiếc thương vô hạn của gia đình, đồng đội và Nhân dân.

Được biết, Thượng úy Trần Trung Hiếu là con đầu trong một gia đình thuần nông, vợ chồng chưa có nhà riêng, 2 con còn nhỏ, cháu đầu sức khỏe yếu thường xuyên đau ốm, cháu thứ hai mới 10 tháng tuổi, hoàn cảnh rất khó khăn.

Trước đó, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bị can đối với Trần Trọng Gia Bảo về tội “Giết người” được quy định tại Khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự; đồng thời, tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Vũ Long

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn