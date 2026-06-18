Lập 316 công ty "ma", Chủ tịch GMT lừa hơn 1.200 người, chiếm đoạt 89 tỷ đồng

Chiều 17/6, TAND Tp.Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Sỹ Anh Tuyên (SN 1976, trú Hà Nội) 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng bị xét xử trong vụ án, 2 đồng phạm là Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1967, trú Hà Nội) và Trần Trí Trung (SN 1983, trú Tp.HCM) lần lượt nhận mức án 12 năm và 11 năm tù về cùng tội danh.

Theo cáo trạng, nhằm chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, Sỹ Anh Tuyên - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nước GMT - đã cùng 2 Phó Chủ tịch HĐQT là Nguyễn Thị Hồng Nhung và Trần Trí Trung bàn bạc, thống nhất xây dựng cái gọi là “hệ sinh thái GMT”.

Trong quá trình triển khai, Tuyên chỉ đạo Nhung ký kết các tài liệu như “giao ước thỏa thuận tài chính”, “biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh thành lập công ty TNHH hoặc công ty cổ phần” và trực tiếp đứng ra tiếp nhận tiền từ các cá nhân tham gia đầu tư.

Bị cáo Tuyên cũng yêu cầu các giám đốc chi nhánh của Công ty GMT hướng dẫn nhà đầu tư chuyển tiền vào tài khoản của Nhung. Đối với các khoản tiền được chuyển vào tài khoản của giám đốc chi nhánh, những người này phải tiếp tục chuyển toàn bộ về tài khoản của Nhung và Tuyên theo chỉ đạo.

Tuyên còn phân công Trung liên hệ với các nhà mạng viễn thông lập phòng học tập trực tuyến để Tuyên giảng dạy khóa học “Chương trình kiến tạo giải pháp về nước”, liên hệ với các công ty luật để thuê làm các thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Đến năm 2025, “hệ sinh thái GMT” do Sỹ Anh Tuyên điều hành đã lập 7 chi nhánh và 316 công ty thành viên trên cả nước để huy động vốn mà không có hoạt động sản xuất kinh doanh, không có doanh thu.

Cáo trạng xác định, từ năm 2022-2025, dù GMT không có chức năng đào tạo học viên, không có hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng các bị cáo đã đưa ra những thông tin gian dối về việc công ty có nguồn tiền 40.000 tỷ đồng từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước, có hệ thống xử lý và chế tạo nước ion kiềm đạt chuẩn quốc tế…

Các bị cáo nói với nhà đầu tư rằng, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của các công ty trong “hệ sinh thái GMT” luôn ở mức cao; các thành viên tham gia vào hệ thống GMT sẽ được lắp đặt hệ thống nước ion kiềm, được bố trí công ăn việc làm cho người nhà, được trả công, tiền lương, thưởng.

Để tạo sự tin tưởng, thậm chí ông Tuyên bổ nhiệm một nguyên giám đốc bệnh viện làm đại sứ thương hiệu hòa bình cho công ty.

Ngoài ra, các bị cáo hứa hẹn trả lợi nhuận cao theo tuần để lôi kéo 1.258 cá nhân tham gia các khóa học, hợp tác, góp vốn vào Công ty GMT, qua đó chiếm đoạt hơn 89 tỷ đồng.

Trong vụ án này, ông Tuyên bị xác định là người chủ mưu, cầm đầu; 2 bị cáo còn lại có vai trò giúp sức.

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã đăng báo 2 lần tìm bị hại, đồng thời có văn bản ủy thác điều tra đến công an các tỉnh, thành phố trên cả nước để triệu tập, làm việc với 1.258 cá nhân.

Đến nay, VKSND Tối cao xác định, với 474 bị hại có yêu cầu trả lại tiền, Sỹ Anh Tuyên phải chịu trách nhiệm trả lại cho họ hơn 48 tỷ đồng. Đối với số tiền hơn 41 tỷ đồng, các bị hại không yêu cầu phải trả lại nhưng đây là số tiền do phạm tội mà có nên cần phải tịch thu sung ngân sách Nhà nước.

Tác giả: Khánh Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn