Tố giác lừa đảo trực tuyến bằng VNeID

Nhằm mở rộng hệ sinh thái dịch vụ số và nâng cao trải nghiệm cho người dùng, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư (Bộ Công an) đã chính thức phát hành phiên bản VNeID 2.2.8 với nhiều tiện ích quan trọng. Điểm nhấn nổi bật nhất trong đợt cập nhật này chính là tính năng cho phép người dân phản ánh hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Không chỉ đơn thuần là ứng dụng định danh điện tử, VNeID còn được xem là “chiếc ví giấy tờ số”, góp phần thay đổi thói quen thực hiện thủ tục hành chính theo hướng hiện đại, thuận tiện và an toàn hơn.

Tính năng gửi phản ánh lừa đảo trực tiếp trên VNeID - Công cụ đắc lực chống tội phạm công nghệ cao

Trong bối cảnh các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi, tính năng mới trên VNeID được kỳ vọng sẽ là vũ khí quan trọng để bảo vệ người dân. Chức năng này cho phép người dùng gửi phản ánh trực tiếp về các hành vi nghi ngờ lừa đảo trên môi trường số đến cơ quan chức năng.

Việc tích hợp này không chỉ giúp người dân chủ động bảo vệ mình mà còn hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm công nghệ cao.

Loạt tiện ích mới trong phiên bản 2.2.8

Bên cạnh tính năng phản ánh lừa đảo, phiên bản 2.2.8 còn bổ sung nhiều công cụ hỗ trợ thiết thực khác:

Quét mã QR xác thực thẻ Căn cước: Bổ sung tính năng quét mã QR trên thẻ Căn cước công dân và thẻ Căn cước để xác thực hiệu lực của thẻ, giúp người dân và các đơn vị dễ dàng kiểm tra tính hợp lệ khi thực hiện giao dịch.

Quản lý cư trú: Thêm mục Thông tin tạm trú trong phần Thông tin cư trú, giúp người dùng thuận tiện hơn trong việc tra cứu và quản lý dữ liệu cá nhân.

Theo dõi thẻ Căn cước: Ứng dụng sẽ gửi thông báo về tình trạng giao thẻ Căn cước, giúp người dân chủ động theo dõi quá trình nhận thẻ.

Dịch vụ công trực tuyến: Cập nhật các chức năng liên quan đến thủ tục cấp giấy phép trang bị và vận chuyển công cụ hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân.

Tính đến tháng 6/2026, Bộ Công an đã triển khai hơn 50 tiện ích trên ứng dụng VNeID. Không chỉ là một công cụ định danh, VNeID đang dần trở thành một "chiếc ví giấy tờ số", cho phép người dân tích hợp và sử dụng các loại giấy tờ điện tử có giá trị tương đương giấy tờ truyền thống trong nhiều giao dịch hành chính.

Sự ra đời của các tính năng mới như phản ánh lừa đảo hay quản lý tạm trú một lần nữa khẳng định vai trò của VNeID trong việc xây dựng Chính phủ số và xã hội số, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Người dùng có thể tải mới hoặc cập nhật VNeID phiên bản 2.2.8 thông qua Google Play (Android) hoặc App Store (iOS) để trải nghiệm những tiện ích mới nhất.

Tác giả: Đỗ Tho

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn