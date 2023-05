Lãnh đạo tỉnh tiếp Đoàn Đại biểu cấp cao Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba

Cùng đi trong đoàn có các ông: Katiuska Mildestein Alfonso – Chủ tịch CDR tỉnh Villa Clara; Helen Camacho Solis – Chuyên viên Ban hợp tác Quốc tế, CDR; Joy Puentes Saldise – Phó Đại sứ nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam; cán bộ Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam; Nguyễn Hữu Dũng – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tiếp đoàn về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Như Khôi – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ngành liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tặng hoa chào đón Đoàn Đại biểu cấp cao Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba tới thăm tỉnh Nghệ An

Bày tỏ vui mừng và vinh dự được đón tiếp Đoàn Đại biểu cấp cao Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cu-ba do đồng chí Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cu-ba làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý khẳng định, chuyến thăm này hết sức có ý nghĩa, đúng vào thời điểm tỉnh Nghệ An cùng cả nước tổ chức trọng thể các hoạt động kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ kính yêu của Đảng, Nhân dân Việt Nam, Người bạn lớn, thân thiết của Đảng và Nhân dân Cuba.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tiếp Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba Gerardo Hernandez Nordelo

Trong tâm thức của người dân Việt Nam, nhắc đến Cuba là nhắc đến đảo quốc anh hùng, giàu lòng nhân ái và ý chí tự cường. Việt Nam và Cuba có những nét tương đồng trong tiến trình dựng nước, giữ nước và khát vọng, lý tưởng cách mạng, cùng truyền thống hào hùng vì độc lập, tự do, chủ quyền và quyền tự quyết của hai dân tộc; đồng thời được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro đặt nền móng, các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước kế tục và vun đắp, nên hai dân tộc Việt Nam – Cuba mặc dù nằm ở hai nửa Đông - Tây của địa cầu, cách xa hàng chục ngàn km nhưng có tình nghĩa mặn nồng, tình hữu nghị đặc biệt, thủy chung, trong sáng, hiếm có trong quan hệ quốc tế.

Cuba là nước đi đầu trong phong trào nhân dân thế giới ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do, bảo vệ và xây dựng đất nước của Việt Nam. Hàng nghìn kỹ sư, bác sĩ và chuyên gia quân sự Cuba đã sang hỗ trợ Việt Nam; hàng trăm nghìn tấn đường viện trợ; nhiều công trình phúc lợi, an sinh xã hội; hàng nghìn sinh viên Việt Nam được đào tạo miễn phí tại các trường đại học của Cuba… Gần đây nhất, ngay trong thời điểm cam go bùng phát dịch COVID-19 vừa qua, Cuba đã ủng hộ Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam một lượng lớn vắc xin phòng ngừa COVID-19 và vật tư y tế, góp phần giúp Việt Nam sớm kiểm soát được dịch, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Quang cảnh buổi tiếp

63 năm qua kể từ khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao (2/12/1960), quan hệ Việt Nam và Cuba luôn được khẳng định là mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và đoàn kết thủy chung; trở thành biểu tượng của thời đại, tài sản quý báu và là nguồn cổ vũ lớn lao đối với sự nghiệp bảo vệ và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh: Hôm nay, tỉnh Nghệ An được đón tiếp đồng chí Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba và các thành viên trong Đoàn công tác đến thăm đã minh chứng, khẳng định sự tiếp nối vun đắp tình hữu nghị đặc biệt của hai Đảng, hai nhà nước, nhân dân hai nước Việt Nam – Cuba.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy giới thiệu khái quát một số đặc điểm của tỉnh đến Đoàn đại biểu. Nghệ An là tỉnh nằm vị trí trung tâm vùng Bắc Trung Bộ, có diện tích đất tự nhiên lớn nhất cả nước với gần 16.500 km2, địa hình phong phú, đa dạng, có biển, đồng bằng, trung du và miền núi. Dân số hơn 3,4 triệu người, đông dân thứ tư cả nước. Là vùng đất có truyền thống văn hóa đậm đà bản sắc, quê hương của nhiều anh hùng, hào kiệt, danh nhân nổi tiếng; trong 6 danh nhân của Việt Nam được UNESCO vinh danh thì Nghệ An vinh dự có 2 danh nhân là Chủ tịch Hồ Chí Minh và nữ sỹ Hồ Xuân Hương.

Những năm gần đây, kinh tế - xã hội của tỉnh có bước phát triển khá toàn diện. Kinh tế của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng khá, năm 2022 đạt 9,08%; thu ngân sách năm 2022 đạt gần 22.000 tỷ đồng (khoảng 903 triệu USD); thu hút FDI năm 2022 xấp xỉ đạt 1 tỷ USD, đứng trong tốp 10 cả nước. Toàn tỉnh hiện có 309/411 xã (75,18%) đạt chuẩn nông thôn mới; 09 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và đạt chuẩn nông thôn mới. Nghệ An cũng là tỉnh đứng tốp đầu cả nước về thành tích giáo dục mũi nhọn, phát triển y tế, tài chính – ngân hàng... Hạ tầng phục vụ phát triển ngày càng hoàn thiện. Quốc phòng - an ninh được đảm bảo.

Tuy tỉnh Nghệ An chưa có các hoạt động hợp tác kinh tế với các đối tác Cuba nhưng hoạt động hợp tác hữu nghị được quan tâm. Tỉnh Nghệ An đã thành lập hội Hữu nghị Nghệ An và Cuba vào năm 1996; từ đó đến nay, Hội đã tích cực hoạt động và đạt được một số kết quả nhất định.

Trong thời gian tới, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Nghệ An rất mong muốn Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba và Đại sứ quán nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam sẽ tạo cầu nối cho các cơ quan, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp Nghệ An và Cuba tăng cường các hoạt động giao lưu trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau; hợp tác, thúc đẩy thương mại, đặc biệt là hợp tác trong lĩnh vực Cuba có thế mạnh như dược phẩm, đào tạo y khoa, trao đổi chuyên gia trên các lĩnh vực…

“Trong kế hoạch đối ngoại năm 2023, tỉnh Nghệ An dự kiến sẽ tổ chức Đoàn công tác sang thăm và làm việc tại Cuba. Tôi rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba, Đại sứ nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam để chuyến công tác của Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An tại Cuba đạt được nhiều kết quả tốt đẹp” – Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba Gerardo Hernandez Nordelo cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của lãnh đạo tỉnh Nghệ An

Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh Nghệ An dành cho Đoàn, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba Gerardo Hernandez Nordelo cho biết, đây là lần đầu tiên Đoàn được đến thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An, đặc biệt được đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba cũng cho biết mối quan hệ giữa Cuba và Việt Nam là mối quan hệ anh em mẫu mực, hữu nghị đặc biệt. Đồng thời, khẳng định tình cảm đoàn kết, gắn bó và sự ngưỡng mộ của nhân dân Cuba đối với tấm gương kiên cường của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và công cuộc phát triển hiện nay.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba tặng quà lưu niệm cho nhau

Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba khẳng định qua chuyến thăm và làm việc của Đoàn sẽ góp phần củng cố, thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt, đoàn kết anh em, hợp tác toàn diện, tin cậy lẫn nhau giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba với Việt Nam nói chung và với tỉnh Nghệ An nói riêng.

Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba

