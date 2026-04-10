Lãnh đạo tỉnh kiểm tra hiện trạng hạ tầng kỹ thuật đô thị Vinh

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng đoàn công tác kiểm tra quy hoạch đường Hải Thượng Lãn Ông

Mặt đường Hải Thượng Lãn Ông ở một số đoạn xuống cấp nghiêm trọng (đoạn qua phường Vinh Phú)

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, hiện nay trên địa bàn đô thị Vinh còn một số tuyến đường đã đưa vào khai thác trên 10 năm đã xuống cấp nghiêm trọng gây mất an toàn giao thông (ATGT), như: Đường Nguyễn Trường Tộ, đường Nguyễn Chí Thanh, đường Phan Đăng Lưu, đường Phú Minh, đường Kim Nguyên, đường Phan Văn Chí, đường Mỹ Thượng, đường Ân Hậu, đường Nguyễn Đức Khởi, đường Xuân Lộc, đường Nguyễn Thị Định, đường Nguyễn Gia Thiều... và các cầu trên đường Lê Ngọc Hân, đường Bùi Thế Đạt trên các phường: Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Vinh Phú.

Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra hiện trạng các tuyến đường đô thị bị hư hỏng, xuống cấp cũng như kiểm tra tình hình triển khai các công trình, dự án hạ tầng kỹ thuật, giao thông đô thị; trong đó tập trung kiểm tra các dự án đang thi công dở dang, kéo dài, chậm tiến độ, vướng mặt bằng được cử tri và Nhân dân phản ánh nhiều lần.

Đó là Dự án đường Hải Thượng Lãn Ông có chiều dài 872,72m (đoạn từ đường Bùi Huy Bích đến đường quy hoạch 24m) có tổng mức đầu tư hơn 217 tỷ đồng. Theo thiết kế, bề rộng nền đường là 24m. Hiện dự án này đang gặp khó khăn do chưa tổng hợp nhu cầu tái định cư và thiếu phương án giá đất cụ thể để áp giá. Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu từ nay đến ngày 15/4/2026, chủ đầu tư – Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An khẩn trương rà soát tổng chi phí giải phóng mặt bằng để đưa ra phương án điều chỉnh quy mô dự án; sau đó tập trung triển khai sớm đưa công trình vào phục vụ nhân dân.

Kiểm tra đường Nguyễn Gia Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao đổi về phương án đầu tư dự án này với lãnh đạo phường Trường Vinh và các Sở, ngành liên quan

Với Dự án Cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Gia Thiều có chiều dài 893,30m (Điểm đầu Km0+00: giao với đường Võ Nguyễn Hiến, điểm cuối Km0+893,30: giao với đường Tôn Thất Tùng), bề rộng nền đường 24,0m, trong đó mặt đường rộng 12,0m, vỉa hè 02 bên, mỗi bên rộng 6,0m. Tổng mức đầu tư dự án hơn 256 tỷ đồng. Hiện dự án vẫn chưa được triển khai do chưa phê duyệt được phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng liên quan đến kiểm đếm và xác định nguồn gốc đất.

Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đề nghị chủ đầu tư phối hợp các ngành liên quan rà soát, nghiên cứu quy mô dự án; nên chăng chỉ tập trung vào việc thảm nhựa nền đường hiện có và xây dựng hệ thống mương thoát nước để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại và đảm bảo tiêu thoát nước ở khu vực này.

Đoàn công tác kiểm tra vận hành Trạm bơm số 3 – Trạm bơm tiêu úng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền trao đổi về phương án đầu tư nâng cấp hệ thống trạm bơm

Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng đã kiểm tra công tác vận hành hệ thống thoát nước và khả năng đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nước trên địa bàn các phường: Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Phú, Vinh Lộc. Hiện nay, hệ thống thoát nước đô thị đang đối mặt với tình trạng bồi lắng nghiêm trọng, nhiều mương thoát nước bị thu hẹp dòng chảy, khiến hiệu quả của các trạm bơm chưa đạt mức tối đa.

Đoàn kiểm tra hiện trạng Cống bara Bến Thủy

Để giải quyết bài toán ngập lụt đô thị trong năm 2026, Sở Xây dựng đã trình UBND tỉnh xem xét hai nhóm giải pháp tài chính quan trọng, đó là chi 89,15 tỷ đồng để triển khai 03 dự án hạ tầng cốt lõi: Âu chứa nước và trạm bơm tiêu úng khu vực chợ Vinh; nâng công suất trạm bơm Bến Thủy và trạm bơm Cầu Đen. Chi 73,2 tỷ đồng cho các hạng mục cải tạo hệ thống thoát nước tại các đường Võ Nguyên Hiến, Đặng Thái Thân, Trần Hưng Đạo, Trường Chinh... đồng thời thực hiện nạo vét bùn tại các tuyến đường Phan Bội Châu, Nguyễn Thái Học, Hồng Bàng và sửa chữa các cửa phai tiêu úng...

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao đổi về phương án đầu tư nâng cấp Trạm bơm số 2

Đoàn công tác kiểm tra tại Trạm bơm tiêu phía Nam

Trực tiếp kiểm tra tại Trạm bơm số 3 - trạm bơm tiêu úng, để đảm bảo việc tiêu úng mùa mưa bão năm nay, Chủ tịch UBND tỉnh giao địa phương phối hợp với các ngành lên phương án đầu tư mua máy phát điện dự phòng, đảm bảo sẵn sàng cho Trạm bơm hoạt động khi thiên tai xảy ra mà mất điện lưới.

Đoàn công tác cũng đã kiểm tra các điểm, tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn tắc ảnh hưởng đến trật tự ATGT, như: Tuyến đường Quang Trung, Nguyễn Trường Tộ. Đại diện Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An cho biết hiện đã có dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Quang Trung, Lê Lợi, Mai Hắc Đế và Nguyễn Trãi đoạn qua các phường Thành Vinh, Vinh Phú, Vinh Hưng với tổng mức đầu tư dự kiến 650 tỷ do Ban làm chủ đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và đoàn công tác nghe báo cáo phương án nâng cấp tuyến đường Quang Trung. Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý cần đầu tư nâng cấp tuyến này bài bản để tạo điểm nhấn cho đô thị Vinh

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng đoàn công tác kiểm tra phương án sửa chữa nâng cấp đường Nguyễn Trường Tộ; lưu ý địa phương nghiên cứu việc thảm nhựa nền đường và xây dựng mương thoát nước

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn