Nghệ An tạo chuyển biến rõ nét sau 8 năm cải cách chính sách tiền lương

Cơ chế quản lý tiền lương và thu nhập từng bước được hoàn thiện

Ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, công tác quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện được triển khai nghiêm túc, đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị. 100% cấp ủy đảng các cấp đã tổ chức học tập, phổ biến nội dung Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. Công tác tuyên truyền được thực hiện với nhiều hình thức phong phú, linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Trung bình mỗi năm, toàn tỉnh tổ chức tuyên truyền cho khoảng 1.200 người và hơn 900 doanh nghiệp về chính sách pháp luật lao động và tiền lương. Nhờ đó, nhận thức của người lao động và người sử dụng lao động được nâng lên rõ rệt; việc thực thi pháp luật lao động ngày càng được chú trọng, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển sản xuất, kinh doanh và thu hút đầu tư.

Cùng với đó, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa Nghị quyết, như Chương trình hành động số 89-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các kế hoạch triển khai của UBND tỉnh, tạo cơ sở chính trị và pháp lý quan trọng cho việc thực hiện cải cách chính sách tiền lương phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương. Ngoài ra, việc thực hiện cải cách chính sách tiền lương được tỉnh Nghệ An triển khai gắn với cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập.

Trong khu vực công, từ năm 2018 đến nay, tỉnh đã thực hiện đầy đủ các lần điều chỉnh mức lương cơ sở theo quy định của Trung ương; việc chi trả tiền lương bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, đúng chế độ và trong phạm vi ngân sách được giao.

Cơ chế quản lý tiền lương và thu nhập từng bước được hoàn thiện; các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm quy chế chi tiêu nội bộ, gắn tiền lương với hiệu quả công việc. Một số đơn vị sự nghiệp công lập đã chủ động thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, tạo thêm thu nhập cho người lao động.

Các chế độ phụ cấp, tiền thưởng được thực hiện công khai, minh bạch, góp phần khuyến khích, động viên cán bộ, công chức, viên chức nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác.

Đáng chú ý, công tác xây dựng vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực được đẩy mạnh, tạo nền tảng quan trọng để thực hiện trả lương theo vị trí việc làm trong thời gian tới. Cùng với đó, việc sắp xếp tổ chức bộ máy được triển khai quyết liệt, đồng bộ, góp phần tinh gọn đầu mối, giảm chi ngân sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Đối với khu vực doanh nghiệp, chính sách tiền lương từng bước được đổi mới theo hướng phù hợp với cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. 100% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện quy định về mức lương tối thiểu vùng. Tiền lương bình quân của người lao động đạt khoảng 7,5 triệu đồng/người/tháng; trong đó, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khoảng 7,4 triệu đồng, doanh nghiệp dân doanh khoảng 7,1 triệu đồng. Các doanh nghiệp cơ bản thực hiện việc xây dựng thang, bảng lương và quy chế trả lương theo quy định; cơ chế đối thoại, thương lượng trong quan hệ lao động được quan tâm, góp phần bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Trong khu vực công, mức lương của cán bộ, công chức, viên chức vẫn còn thấp so với yêu cầu thực tế và mặt bằng thị trường, chưa tạo được động lực đủ mạnh để thu hút, giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao. Cơ chế tiền lương còn mang tính bình quân, chưa gắn chặt với vị trí việc làm và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Công tác xây dựng vị trí việc làm ở một số nơi còn chậm, thiếu đồng bộ. Trong khu vực doanh nghiệp, vẫn còn tình trạng một số doanh nghiệp xây dựng thang, bảng lương mang tính hình thức; việc nâng bậc lương chưa thực sự gắn với năng suất, hiệu quả lao động. Ngoài ra, biến động giá cả thị trường, áp lực lạm phát đã ảnh hưởng đến giá trị thực tế của tiền lương, nhất là đối với cán bộ, công chức, viên chức ở khu vực nông thôn, miền núi.

Nghệ An tiếp tục xác định cải cách chính sách tiền lương là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa chiến lược

Trong thời gian tới, tỉnh Nghệ An xác định tiếp tục đẩy mạnh cải cách chính sách tiền lương theo hướng trả lương theo vị trí việc làm, chức danh và kết quả thực hiện nhiệm vụ; bảo đảm công bằng, minh bạch, tạo động lực nâng cao năng suất, chất lượng công việc. Đồng thời, gắn cải cách tiền lương với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tăng cường tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đối với khu vực doanh nghiệp, tiếp tục hoàn thiện cơ chế tiền lương theo nguyên tắc thị trường, tăng cường đối thoại, thương lượng, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tập trung tạo nguồn lực thực hiện cải cách tiền lương thông qua cơ cấu lại ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phát triển nguồn thu bền vững.

Với mục tiêu đến năm 2030 hoàn thiện các điều kiện để triển khai đồng bộ chế độ tiền lương mới; đến năm 2045 bảo đảm mức sống của người hưởng lương trong khu vực công, Nghệ An tiếp tục xác định cải cách chính sách tiền lương là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa chiến lược.

Việc thực hiện hiệu quả chính sách tiền lương không chỉ góp phần nâng cao đời sống cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, mà còn tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn tới.

Tác giả: Quang Minh

Nguồn tin: nghean.gov.vn