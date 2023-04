Lãnh đạo Công an tỉnh kiểm tra công tác bảo đảm ANTT, TTATGT và cấp CCCD dịp nghỉ lễ

Theo đó, thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an về công tác bảo đảm ANTT, TTATGT, cấp căn cước công dân dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4, 01/5/2023, đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh đã quyết định thành lập 04 Đoàn kiểm tra do các đồng chí Lãnh đạo Công an tỉnh làm trưởng đoàn trực tiếp kiểm tra Công an các đơn vị, địa phương và yêu cầu thực hiện nghiêm chế độ trực ban, trực chiến, sẵn sàng tiếp nhận và xử lý các tin báo liên quan đến hoạt động của tội phạm; nắm chắc tình hình đến an ninh quốc gia, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời các vấn đề an ninh biên giới, dân tộc, miền núi, an ninh tôn giáo, an ninh mạng, không để bị động, bất ngờ. Theo dõi, quản lý chặt chẽ, ngăn chặn, vô hiệu hoá kịp thời âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Cùng với đó, tấn công, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, tập trung đấu tranh quyết liệt các loại tội phạm hoạt động theo băng, nhóm, tội phạm hình sự nguy hiểm, hoạt động lưu động, chuyên nghiệp, “tội phạm đường phố”, tội phạm lợi dụng các địa điểm du lịch, nghỉ dưỡng, lễ hội để phạm tội trộm cắp, cướp, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản, tội phạm về ma tuý, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, an toàn thực phẩm…

Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra tại Công an huyện Quỳ Châu

Đặc biệt, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn tỉnh trực 100% quân số để tăng cường công tác tuần tra vũ trang, tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, khép kín tuyến, địa bàn; tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông tại các tuyến đường trọng điểm, địa điểm du lịch, bến xe, nhà ga, không để ùn tắc giao thông; nhanh chóng triển khai lực lượng; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, sử dụng ma tuý, chở quá khổ, quá tải, quá số người quy định…, các hành vi chống đối, cản trở giao thông, gây ùn tắc, tai nạn giao thông, không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Nghệ An cũng huy động 100% cán bộ, chiến sĩ túc trực để hỗ trợ Nhân dân làm CCCD. Tại các địa phương, Công an các xã, phường, thị trấn thường xuyên bám cơ sở để nắm tình hình, kịp thời hướng dẫn công dân về quê nghỉ lễ làm thủ tục cấp CCCD. Mục tiêu là đảm bảo nhanh gọn, chính xác, không ảnh hưởng nhiều đến thời gian nghỉ lễ của người dân.

Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh thăm, động viên lực lượng làm căn cước công dân tại xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp

Tại Công an các địa phương, ngoài việc kiểm tra chế độ trực và tình hình ANTT của Công an địa phương, Lãnh đạo Công an tỉnh đã kịp thời động viên, thăm hỏi tình hình sức khỏe, điều kiện làm việc và nắm bắt những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ công tác và sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ tại cơ sở trong dịp nghỉ lễ. Đồng thời, ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các tổ công tác của Công an địa phương trong việc thực hiện cao điểm “70 ngày, đêm” để hoàn thành chỉ tiêu, tiến độ công tác cấp CCCD đã đề ra.

Tác giả: Hải Yến - Minh Khôi

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn