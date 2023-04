Công an Nghệ An: 100% Cảnh sát giao thông túc trực, bảo đảm ATGT dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5

Trạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT Công an Nghệ An) tiếp tục phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động Công an Nghệ An duy trì hoạt động tuần tra kiểm soát theo chuyên đề trên tuyến Quốc lộ 1A