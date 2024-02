Lãnh đạo Công an tỉnh chúc mừng lực lượng làm công tác y tế trong Công an Nghệ An

Đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa, chúc mừng tại Bệnh viện Công an tỉnh

Tại các nơi đến thăm, thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh đã gửi lời chúc mừng đến toàn thể đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế đang công tác trong Công an Nghệ An luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe cộng đồng cũng như thực hiện các công tác nghiệp vụ khác.

Đoàn công tác chúc mừng bộ phận y tế thuộc Trại tạm giam Công an tỉnh

Đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Bệnh viện Công an tỉnh, Trại Tạm giam và Bộ phận pháp y thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh trong thời gian qua; trong đó, đánh giá cao sự cống hiến, hi sinh của đội ngũ thầy thuốc cũng như cán bộ, công nhân viên trong công tác chăm sóc, cứu chữa cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân, nhất là đội ngũ y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho can phạm nhân, phục vụ công tác điều tra, khám phá tội phạm.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh mong muốn thời gian tới, đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên y tế trong Công an Nghệ An tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chúc mừng bộ phận pháp y thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Nghệ An

Tác giả: Phan Tuyết

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn