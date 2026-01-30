Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, chúc Tết tỉnh Nghệ An

Quang cảnh buổi tiếp

Trung tướng Vũ Trung Kiên - Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát biểu

Tại buổi thăm, chức mừng, Trung tướng Vũ Trung Kiên - Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã gửi lời chúc mừng các thành tựu của tỉnh Nghệ An trong năm 2025. Dù là một năm khó khăn với nhiều biến động thế giới, thiên tai lũ lụt vượt mốc lịch sử, nhưng dưới sự điều hành của UBND tỉnh và đứng đầu là đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Nghệ An vẫn đạt mức tăng trưởng tốt. Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cảm ơn UBND tỉnh và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã quan tâm sâu sát, chỉ đạo công tác biên phòng và trong thành tích chung của tỉnh, có sự đóng góp của cán bộ chiến sĩ biên phòng trong việc giữ yên biên giới, vùng biển để tỉnh tập trung phát triển kinh tế.

Nhân dịp năm mới 2026, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chúc đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và tỉnh Nghệ An tiếp tục đạt được nhiều thắng lợi, cán đích tăng trưởng hai con số. Đồng thời mong muốn Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp tục đóng góp các giải pháp để lực lượng biên phòng ngày càng vững mạnh, đặc biệt là trong mô hình tổ chức mới hiện nay. Vị thế, uy tín và vai trò nòng cốt bảo vệ chủ quyền biên giới của biên phòng phải luôn được khẳng định. Đồng thời, đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và các cấp chính quyền phối hợp chặt chẽ để chăm lo chu đáo đời sống cho cán bộ, chiến sĩ biên phòng đang thực hiện nhiệm vụ xa gia đình, đảm bảo cho các đồng chí yên tâm công tác, giữ vững bình yên nơi biên cương Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu

Cảm ơn sự quan tâm của Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cho biết, những thành tích đạt được trong năm 2025 có sự đóng góp tích cực, quan trọng của lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An. Lực lượng Biên phòng Nghệ An đã phát huy tinh thần trách nhiệm rất cao, vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, vừa thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân. Đặc biệt, các đồng chí đã đồng hành cùng chính quyền trong việc hỗ trợ nhân dân xóa đói giảm nghèo, định hướng sinh kế và chăm lo an sinh xã hội cho bà con vùng sâu, vùng xa.

Các đại biểu tham dự buổi tiếp

Về công tác chăm lo Tết cho người dân, tỉnh đã triển khai chương trình "Nghĩa tình Dòng Lam - Xuân Bính Ngọ 2026". Qua chương trình, tỉnh đã huy động được hơn 172 tỷ đồng từ các cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức trong và ngoài tỉnh; đảm bảo cho các hộ nghèo, hộ yếu thế trên địa bàn tỉnh có một cái Tết ấm cúng và đầy đủ hơn. Trọng tâm đầu tư hiện nay của tỉnh là đang dồn lực cho khu vực miền Tây Nghệ An theo đúng định hướng của Bộ Chính trị; tỉnh đang tập trung mở rộng và nâng cấp tuyến đường Quốc lộ 7, Quốc lộ 48 để tạo động lực giao thương và phát triển kinh tế vùng lõi phía Tây. Mặc dù năm 2025 là một năm đầy khó khăn, song kinh tế - xã hội của tỉnh đã có sự bứt phá mạnh mẽ: Tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 ước đạt 8,44%; Thu ngân sách trên 29,2 ngàn tỷ đồng, đạt mức cao nhất từ trước đến nay; Thu hút đầu tư, nhất là FDI đạt hơn 1 tỷ USD, năm thứ 4 liên tiếp trong tốp 10 địa phương thu hút FDI cao nhất cả nước. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội được quan tâm và có nhiều kết quả nổi bật; trong đó, tỉnh đã hoàn thành xóa 20.802 nhà tạm, nhà dột nát. Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2025 còn 3,71% (gần 30 ngàn hộ), giảm 4,09% (33,7 ngàn hộ) so với năm 2021.

Năm 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Kế hoạch 5 năm 2026-2030; là thời điểm mà tỉnh Nghệ An cùng với cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng vươn lên mạnh mẽ hơn, nhanh hơn và bền vững hơn. Để đạt được các mục tiêu đề ra, năm 2026, tỉnh Nghệ An sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; bên cạnh sự nỗ lực của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân trong tỉnh, tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành, ủng hộ, giúp đỡ của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Nhân dịp bước sang năm mới và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chúc các đồng chí trong đoàn công tác Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành đạt hơn nữa trong cuộc sống.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà đến lãnh đạo tỉnh

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn