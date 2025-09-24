Vụ giá đỗ ngâm hóa chất: 4 bị cáo lãnh án tù

Một trong những cơ sở ngâm giá đỗ bằng hóa chất bị phát hiện, xử lý - Ảnh: SỸ ĐỨC

Ngày 23-9, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa và tuyên án từ 1 năm đến 4 năm tù đối với 4 người trong vụ giá đỗ ngâm hóa chất gây bức xúc dư luận địa phương vào năm 2024.

Các bị cáo gồm Trần Văn Thành, Vũ Duy Tư, Đào Văn Thái và Nguyễn Văn Hảo bị đưa ra xét xử về tội "vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm".

Theo nội dung phiên tòa, đây là đường dây sản xuất giá đỗ ngâm tẩm chất cấm 6-Benzylaminopurine (gọi là "nước kẹo"). Dù biết rõ hóa chất này bị cấm sử dụng trong thực phẩm và có thể gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe người tiêu dùng, các bị cáo vẫn cố tình dùng để tăng trọng lượng, làm giá mập, ngắn rễ, dễ tiêu thụ.

Quá trình điều tra xác định Thành và Thái cung cấp hóa chất cho Tư và Hảo. Thành và Thái đã bán cho Tư số lượng hóa chất dùng sản xuất hơn 7 tấn giá đỗ, trị giá hơn 168 triệu đồng.

Riêng Thành còn bán cho Hảo để sản xuất hơn 3 tấn giá, trị giá hơn 70 triệu đồng. Từ việc này, Thành thu lợi bất chính hơn 6 triệu đồng, Thái hơn 2,5 triệu đồng.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Văn Thành 4 năm tù; Vũ Duy Tư 3 năm 6 tháng tù; Đào Văn Thái 3 năm 6 tháng tù và Nguyễn Văn Hảo 1 năm tù.

Ngoài ra, tòa phạt bổ sung Thành 30 triệu đồng, Thái 20 triệu đồng về hành vi thu lợi bất chính trong việc bán chất cấm 6-Benylamiopurine để sản xuất giá đỗ.

Đối với những người có liên quan trong việc phân phối giá đỗ ngâm hóa chất đến các siêu thị, cơ quan tố tụng sẽ tiếp tục xem xét, xử lý sau.

Giá đỗ ngâm hóa chất bán chợ đầu mối, siêu thị Trước đó, ngày 24-12-2024, Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam Lâm Văn Đạo, Vũ Duy Tư, Nguyễn Văn Quynh và Nguyễn Văn Hảo về cùng hành vi. Kiểm tra tại 6 cơ sở sản xuất, công an phát hiện 20.357kg giá đỗ ngâm hóa chất, trong đó có 7.934kg thành phẩm, 12.423kg đang ủ cùng 37 can nhựa chứa 135 lít dung dịch cấm. Nếu số dung dịch này không bị phát hiện, có thể dùng sản xuất hơn 675 tấn giá đỗ, bán ra gần 18,7 tỉ đồng. Điều tra cũng làm rõ, trong năm 2024, nhóm này đã tiêu thụ ra thị trường khoảng 2.900 tấn giá đỗ ngâm hóa chất, trung bình 8-10 tấn/ngày. Một cơ sở còn ký hợp đồng cung cấp 350-400kg/ngày cho hệ thống Bách Hóa Xanh. Để qua mặt người tiêu dùng, trên bao bì sản phẩm các bị cáo dán nhãn "không hóa chất, không chất kích thích, vì sức khỏe mọi người". Số giá đỗ chủ yếu được bán sỉ cho các đại lý ở chợ đầu mối Tân Hòa (TP Buôn Ma Thuột), sau đó phân phối đến nhiều nơi khác trong tỉnh.

