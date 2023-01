Lần đầu thổi nến sinh nhật, bé 'cá sấu' chu môi muốn nuốt luôn ngọn lửa khiến dân mạng 'tan chảy'

Mới đây, một đoạn clip về bé tai nhỏ tuổi mặt bộ quần áo cá sấu, thổi nến chúc mừng sinh nhật khiến dư luận thích thú.

Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong đoạn clip, bé được gia đình chuẩn bị nến và bánh sinh nhật sẵn sàng.

Lúc này người cha thắp nến cho để bé sẵn sàng thổi nến. Cậu bé cũng hào hứng tiến lại gần chu môi ra động tác giống thổi nến nhưng ngọn lửa lại không lung lay.

Cậu bé chu môi sát ngọn nến nhưng lửa không lung lay. (Ảnh chụp màn hình).

Lúc này, cậu bé cố cúi gần hơn đến ngọn lửa để thổi nhưng khi môi sắp chạm vào ngọn lửa, cậu như muốn nuốt luôn ngọn lửa nhưng vẫn không thổi ra hơi.

Người cha thấy nguy hiểm vội đẩy bé cá sấu ra vì đã quá gần với ngọn lửa.

(Ảnh chụp màn hình).

Hành động dễ thương của cậu bé khiến nhiều người "tan chảy". (Ảnh chụp màn hình).

Lúc này cậu bé cũng nhận thức được nguy hiểm không tiến sát lại ngọn lửa mà thổi từ xa. Sau hàng loạt động tác chu môi thổi lửa, sau cùng cậu cũng vô tình thổi tắt được ngọn nến.

Ngay sau khi được chia sẻ, dân tình đã vô cùng thích thú trước sự đáng yêu của cậu bé. Ai nấy đều dành những lời chúc tốt đẹp đến cậu bé và gia đình nhỏ.

Tác giả: Tùng Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn