2 cô gái lấm lét trước cửa nhà dân, hành động đáng xấu hổ sau đó càng khiến dân mạng ngạc nhiên hơn

(Video: 2 cô gái phối hợp trộm chiếc bóng đèn và cái kết)

Theo đoạn clip, 2 cô gái này đến trước một nhà dân và ngó nghiêng trước sau. Khi thấy xung quanh không có ai, cô gái áo trắng ngồi xuống, cô gái áo hoa đứng lên vai cô gái áo trắng và bắt đầu giật lấy chiếc bóng đèn.



Trong lúc phối hợp trộm cắp, do đứng không vững, cô gái áo hoa ngã sõng soài khá đau đớn xuống đường. Tuy nhiên, cùng lúc này, cô gái này cũng giật được chiếc bóng đèn xuống.

Cả hai cô gái sau đó cũng cầm theo chiếc bóng đèn vừa trộm được rời khỏi hiện trường. Tưởng chừng hành động của mình không ai hay nhưng camera an ninh của chủ nhà đã ghi lại được tất cả.

Ngay sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi ngán ngẩm trước hành động trộm cắp của 2 cô gái này.

"Cái bóng đèn có mấy chục nghìn, ăn cắp chi cho vừa ngã đau đớn, vừa mang tiếng không biết"

"Con gái mà ăn cắp, xấu hổ thật sự. Xem được clip này thì mặt mũi không biết để đi đâu luôn nhỉ"

"Lấy trộm một cái bóng đèn mà ngã suýt nhập viện. Đến ngán ngẩm với 2 cô này", là những bình luận mà cư dân mạng để lại.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn