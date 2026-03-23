Lần đầu có ngưỡng điểm sàn ngành luật

Học sinh đang lắng nghe chuyên gia tư vấn tại Chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2026 do báo Tuổi Trẻ tổ chức ở khu vực phía Tây TP Hải Phòng - Ảnh: DANH KHANG

Tại chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp hôm 21-3, học sinh ở phía Tây TP Hải Phòng (tỉnh Hải Dương cũ) quan tâm những quy định điểm cùng sự xê dịch của thời cuộc.

Siết chất lượng đầu vào ngành luật

TS Nguyễn Mạnh Hùng (Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD-ĐT) cho biết từ năm 2026, Bộ GD-ĐT phối hợp Bộ Tư pháp quy định ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) với ngành luật.

Các ngành luật đã bắt buộc áp dụng chuẩn chương trình khối pháp luật từ 2025. Ngành luật hiện được xem là ngành đặc biệt cần quy định ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào để duy trì chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu khi sinh viên ra nghề.

Cùng với đó, TS Hùng lưu ý học sinh muốn chọn ngành sư phạm cần nhớ quy định mới "xếp ưu tiên vào ngành đào tạo giáo viên trong năm nguyện vọng đầu tiên trong các nguyện vọng được đăng ký trên hệ thống xét tuyển". Việc này tương tự với các trường khối quân đội khi quy định khối trường quân đội bắt buộc chỉ được đăng ký nguyện vọng 1.

Năm nay các cơ sở ĐH chỉ được quy định tối đa năm phương thức xét tuyển, thí sinh đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển. Việc này giúp trường và thí sinh đỡ rắc rối trong xét tuyển song thí sinh cần tìm hiểu thấu đáo khi chọn nguyện vọng, đặc biệt với các nguyện vọng xếp ưu tiên.

"Học sinh cần ghi vào sổ những thay đổi quan trọng như lịch thi tốt nghiệp THPT sớm hơn năm trước nửa tháng, thời gian đăng ký dự thi, đăng ký xét tốt nghiệp THPT, nộp đơn phúc khảo rút ngắn hơn so với năm trước, cả thời gian đăng ký trên hệ thống xét tuyển chung, nộp lệ phí, xác nhận nhập học... Nếu quên những mốc thời gian quan trọng, thí sinh có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội của mình", thầy Hùng căn dặn.

Những câu hỏi "siêu chi tiết"

Nhiều câu hỏi học sinh đặt ra với ban tư vấn "siêu chi tiết", từ tố chất có phù hợp với ngành nghề đến khả năng trúng tuyển, điều kiện đào tạo, môi trường sinh hoạt trong trường ĐH, các kỹ năng mềm cần có, vị trí việc làm về sau...

Một số nữ sinh nói yêu thích các ngành "con trai" như hàng hải hay khối kỹ thuật công nghệ (khoa học máy tính, vi mạch bán dẫn...) nhưng lo "bị gặp trở ngại"!

Trước băn khoăn "Em là nữ có nguyện vọng học điện tử viễn thông, đặc biệt là thiết kế vi mạch nhưng ngành này đa số là nam nên nữ giới sẽ khó cạnh tranh", PGS.TS Vũ Duy Hải, Trưởng Phòng tuyển sinh hướng nghiệp (ĐH Bách khoa Hà Nội), cho rằng đây là tư duy ngược bởi ít nữ theo đuổi vi mạch bán dẫn thì thí sinh nữ sẽ giảm độ cạnh tranh, thuận lợi hơn nam.

Thầy Hải nói thiết kế vi mạch là một trong những ngành có hàm lượng công nghệ cao, đặc biệt các công nghệ siêu nhỏ, vi mạch, nano, vật liệu... Môi trường làm việc sau này cũng là các phòng siêu sạch, phòng thí nghiệm đòi hỏi độ chính xác cao.

"Đặc tính quan trọng nhất khi học tập và làm việc trong lĩnh vực này ngoài tính tư duy logic cần cẩn thận, tỉ mỉ, đôi khi lại là thế mạnh của nữ hơn là nam", thầy Hải nói.

Tiếp lời, thầy Hoàng Chí Hiếu, Phó trưởng Ban đào tạo (ĐH Quốc gia Hà Nội), cho rằng thiết kế vi mạch cần nhiều kỹ năng làm việc trên máy tính, nữ giới thường khéo tay, tỉ mỉ hoàn toàn có thể tự tin theo đuổi lĩnh vực này.

Năng lực công nghệ, đổi mới sáng tạo, tư duy khởi nghiệp là những điều được các chuyên gia tư vấn lưu ý trong bối cảnh hiện nay. Xu thế đào tạo liên ngành đang được các cơ sở triển khai nhằm giúp người học đáp ứng sát hơn nhu cầu thị trường lao động. Do đó, người học cần có ý thức bổ sung năng lực liên ngành để tăng cơ hội việc làm trong tương lai.

Không giỏi toán có học được kinh tế? Một học sinh khác hỏi: "Có điểm mạnh ngoại giao nhưng lại không giỏi toán có học được ngành khối kinh tế không?". ThS Phạm Thanh Hà, Phó trưởng phòng phụ trách phòng quản lý đào tạo Trường ĐH Ngoại thương, cho rằng giỏi toán là một lợi thế nhưng không giỏi toán không có nghĩa không học được kinh tế vì lĩnh vực này có nhiều ngành khác nhau. Các kiến thức nền tảng khối ngành kinh tế trường nào, ngành nào cũng sẽ đào tạo tương đối giống nhau nhưng vào chuyên ngành có sự khác biệt, có thể có các yêu cầu hoặc ưu tiên hơn về năng lực, kỹ năng cụ thể. "Học sinh nên nghiên cứu các khác biệt đó để xem ngành, chuyên ngành nào phù hợp tố chất của mình. Sở trường, sở đoản của bản thân là lợi thế chứ không quyết định tất cả. Quan trọng là xây dựng kế hoạch và nỗ lực trong suốt quá trình học tập để đạt mục tiêu", cô Hà tư vấn.

Tác giả: VĨNH HÀ - NGUYÊN BẢO

Nguồn tin: tuoitre.vn