Siêu xe Lamborghini Huracan STJ cực hiếm có giá hơn 20 tỷ đồng

Lamborghini Huracan STJ là phiên bản đặc biệt nhằm kỷ niệm siêu xe động cơ V10 hút khí tự nhiên cuối cùng, với số lượng 10 chiếc. Xe ra mắt vào tháng 4/2024 và bắt đầu bàn giao đến khách hàng vào giữa năm nay. Mỹ là thị trường đầu tiên của Huracan STJ có mặt.