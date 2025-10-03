Siêu xe Lamborghini Huracan STJ cực hiếm có giá hơn 20 tỷ đồng

Lamborghini Huracan STJ là phiên bản đặc biệt nhằm kỷ niệm siêu xe động cơ V10 hút khí tự nhiên cuối cùng, với số lượng 10 chiếc. Xe ra mắt vào tháng 4/2024 và bắt đầu bàn giao đến khách hàng vào giữa năm nay. Mỹ là thị trường đầu tiên của Huracan STJ có mặt.
Huracan STJ không có nhiều điểm khác biệt so với Huracan STO phiên bản hiệu năng cao. Tuy nhiên mức giá của STJ Edition chênh lệch 27.100 USD khoảng 709 triệu đồng.Huracan STJ có nắp capo mở ngược Cofango và nắp động cơ tháo rời, tương tự như siêu xe đua Huracán LP 620-2 Super Trofeo.
Cản trước bổ sung hai cánh gió phụ sợi carbon giống với Huracan STO SC 10° Anniversario. Mức giá của tùy chọn cản trước sợi carbon bóng là 8.700 USD quy đổi 227 triệu đồng. Chiếc Huracan STJ có màu sơn xanh Blu Eliadi có giá lên đến 19.600 USD quy đổi 513 triệu đồng.
Bộ tem đặc trưng của siêu xe này có giá 10.800 USD quy đổi 282 triệu đồng, trong khi số đeo "63" ở hai cửa xe có giá 9.200 USD quy đổi 240 triệu đồng.
Cản sau của Huracan STJ được cá nhân hóa với chất liệu sợi carbon với số tiền 9.500 USD quy đổi 248 triệu đồng, cánh gió khí động học cỡ lớn bằng sợi carbon trang trí logo "Lamborghini" có giá lên đến 9.500 USD quy đổi 248 triệu đồng.
Bộ mâm forged đa chấu Hek sơn màu đen nhám 20 inch trị giá 2.100 USD quy đổi 54,9 triệu đồng. Hệ thống đĩa phanh carbon-ceramic và cùm phanh Lamborghini màu đỏ có giá 1.400 USD quy đổi 36,6 triệu đồng.
Mỗi chiếc siêu xe phiên bản đặc biệt có huy hiệu "STJ 1 di 10" và chủ nhân còn thiết kế riêng huy hiệu mang quốc kỳ Mỹ.
Nội thất Huracan STJ tương đồng Huracan STO, chủ nhân đã cá nhân hóa bởi Ad Personam lên đến 132.400 USD quy đổi 3,46 tỷ đồng.
Với ghế thể thao bọc Alcantara màu đen Nero Cosmus có giá 7.800 USD quy đổi 204 triệu đồng, các tùy chọn đường chỉ khâu nội thất là 900 USD 23,5 triệu đồng. Tùy chọn dây đai an toàn màu đỏ Rosso Alala có giá lên đến 1.800 USD quy đổi 47,1 triệu đồng.
Ngoài ra còn có chỉ thêu trên vô lăng thể thao 300 USD quy đổi 78 triệu đồng, huy hiệu Lamborghini trên bảng taplo 1.000 USD quy đổi 7,8 triệu đồng, bình cứu hỏa 900 USD quy đổi 23,5 triệu đồng, đèn chiếu logo Lamborghini trên mặt đất 365 USD quy đổi 365 USD quy đổi 9,5 triệu đồng, ốp sàn xe sợi carbon 4.800 USD quy đổi 125,6 triệu đồng.
Lamborghini Huracan STJ trang bị động cơ V10 hút khí tự nhiên 5.2L (giống với Huracan STO), sản sinh công suất 640 mã lực và mô-men xoắn 565 Nm. Kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp LDF (Lamborghini Doppia Frizione) và hệ dẫn động cầu sau.
Một số tính năng an toàn trang bị miễn phí trên các mẫu xe phổ thông nhưng lại là tùy chọn trên Huracan, đơn cử như cảnh báo trộm có giá 700 USD quy đổi 18,3 triệu đồng, kiểm soát hành trình tiêu chuẩn có giá 1.000 USD quy đổi 26,1 triệu đồng...
Cánh gió sau có thể điều chỉnh nghiêng thêm 3 độ, giúp tăng tính khí động học thêm 10% so với Lamborghini Huracan STO.Lamborghini không công bố hiệu suất vận hành, hãng siêu xe Ý cho biết Huracan STJ có thành tích tốt hơn Huracan STO hơn 1 giây tại trường đua Nardò (Italy).
Cộng toàn bộ các tùy chọn trên, số tiền mà chủ nhân chiếc siêu xe này cần thanh toán lên đến 613.000 USD quy đổi 16 tỷ đồng. Điều đáng nói là siêu xe cực hiếm Huracan STJ nhanh chóng tìm được chủ mới với số tiền 795.900 USD quy đổi 20,8 tỷ đồng.
Tác giả: Tâm Võ
Nguồn tin: kienthuc.net.vn