Nữ chủ quán tử vong trong vụ cháy quán cà phê

Khoảng 6h ngày 26/6, đám cháy bùng phát tại quán cà phê Parmano (đường Nguyễn Văn Yến, phường Phú Thạnh, TP Hồ Chí Minh). Thời điểm xảy ra cháy quán chưa mở cửa bán hàng. Nhiều người dân đập cửa hô hoán để những người bên trong tháo chạy ra ngoài nhưng không ai bên trong nghe thấy. Người dân sử dụng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng không thể khống chế.

Quán cà phê nơi xảy ra vụ cháy.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh đã điều động phương tiện và hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường dập tắt đám cháy. Kiểm tra quán cà phê, tổ cứu nạn phát hiện bà Nguyễn T.D. (SN 1983, chủ quán) tử vong trong phòng ngủ. Bước đầu xác định nạn nhân tử vong do ngạt khói.

Vụ cháy khiến nữ chủ quán tử vong trong phòng ngủ.

Nhiều người dân sống ở đây cho hay, bà D. thuê mặt bằng ở đây mở quán bán cà phê được hơn 1 năm. Bên trong hiện trường nhiều tài sản bị cháy và hư hỏng nặng. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Tác giả: M.Đức

Nguồn tin: cand.vn