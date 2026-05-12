Tìm thấy 1 thi thể nạn nhân trong vụ cháy quán Volume Club

Trước đó, Báo CAND đã đưa tin, khoảng 10h15 cùng ngày, xảy ra cháy tại quán Volume Club (kinh doanh ăn uống, bán cà phê giải khát), khiến nhiều người hoảng loạn tháo chạy ra ngoài.

Thời điểm xảy ra vụ việc, người dân khu vực phát hiện khói bốc ra từ bên trong quán. Ít phút sau, nhiều người bên trong tri hô có cháy, khói nhanh chóng bao trùm tòa nhà kèm theo nhiều tiếng nổ nhỏ phát ra liên tiếp.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp cận hiện trường từ tầng 1 của quán.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội đã khẩn trương điều động 10 xe chữa cháy cùng hàng chục CBCS tới hiện trường.

Tại đây, lực lượng chức năng phong tỏa khu vực xung quanh để phục vụ công tác chữa cháy, đồng thời tổ chức tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt bên trong quán.

Cảnh sát PCCC và CNCH dùng vòi rồng phun nước làm mát, đồng thời sử dụng thang tiếp cận tầng 2 của quán tìm nạn nhân bị mắc kẹt bên trong.

Do lửa lớn, kèm khói dẫn đến nền nhiệt cao, một số CBCS Cảnh sát PCCC và CNCH được phân công mặc bộ quần, áo chống cháy chịu nhiệt tráng nhôm, có khả năng làm giảm 90% sức nóng từ ngọn lửa, dễ dàng vận động trong môi trường nhiệt độ cao và tăng cường hiệu quả cho việc dập tắt ngọn lửa để tiếp cận bên trong hiện trường vụ cháy.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã khống chế được đám cháy, tiếp cận nạn nhân.

Do thời tiết nắng nóng, kèm theo nhiệt lửa, khí độc bốc ra khiến một đồng chí Cảnh sát PCCC và CNCH bị kiệt sức, được lực lượng y tế chăm sóc.

Thi thể nạn nhân được Cảnh sát PCCC và CNCH đưa ra ngoài.

Sau đó được chuyển lên xe cấp cứu 115 Hà Nội đưa đến bệnh viện.

Sau nhiều giờ nỗ lực chữa cháy, khoảng 15h, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã khống chế được đám cháy, tiếp cận các tầng của quán. Đến 17h, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã đưa thi thể nạn nhân nam ra ngoài. Theo thông tin ban đầu, danh tính nạn nhân là C.H.H (SN 2006), ở phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình.

Công an TP Hà Nội lập hàng rào chắn bảo vệ hiện trường để lực lượng chữa cháy làm nhiệm vụ.

Theo ghi nhận của PV tại hiện trường, vụ cháy tạo cột khói đen bốc cao hàng chục mét, lan rộng ra khu vực lân cận, rất đông người dân tập trung theo dõi vụ việc khiến giao thông qua khu vực gặp khó khăn.

Ngay sau đó, Công an khu vực đã lập rào chắn đảm bảo công tác chữa cháy, tìm kiếm nạn nhân. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Hiền - Trường

Nguồn tin: cand.com.vn