Làm rõ clip bé trai 2 tuổi bị bạo hành, dọa quăng xuống đất

Ngày 8-9, cơ quan chức năng xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng đang làm rõ thông tin liên quan một đoạn clip đăng trên mạng xã hội về hành vi bạo hành trẻ em.

Hình ảnh bé trai bị người đàn ông dùng tay túm áo đưa lên cao.

Theo đoạn clip dài 1 phút 42 giây đăng trên mạng xã hội cùng ngày, một bé trai nằm khóc dưới đất cạnh chiếc xe máy. Bị người đàn ông dùng chân đá nên bé càng khóc to hơn. Người đàn ông này liên tục lớn tiếng chửi bới, đe dọa sẽ đá chết nếu bé trai không chịu nín khóc.

Gần cuối đoạn clip, người này vừa dùng tay túm áo đưa cháu bé lên cao, vừa chửi bới khiến bé khóc thét rồi mới bỏ xuống đất.

Nhiều người xem đoạn clip tỏ ra phẫn nộ, lo lắng cho tình trạng của bé trai bị bạo hành, đề nghị chính quyền địa phương vào cuộc điều tra.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra ở xã Di Linh. Cơ quan chức năng địa phương đã vào cuộc xác minh.

Bé trai trong vụ việc mới 2 tuổi, người đàn ông có hành vi bạo hành nêu trên là cha ruột của bé. Hiện tại, sức khỏe của bé ổn định và được giao cho người thân chăm sóc. Cơ quan chức năng sẽ làm rõ vụ việc và có phương án xử lý.

Tác giả: Nhất Đăng

Nguồn tin: Báo Người lao động