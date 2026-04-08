Xe tải tông tường nhà dân, đôi nam nữ mắc kẹt trong cabin

Hồi 1 giờ 2 phút ngày 8-4, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 5, thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hải Phòng nhận được tin báo từ Công an phường Thủy Nguyên về sự việc có một xe ô tô tải tông vào tường nhà dân ở tổ dân phố 7, phường Thủy Nguyên, khiến 2 người bị mắc kẹt trong cabin, không thể tự thoát ra ngoài.

Lực lượng chức năng cứu hộ 2 nạn nhân mắc kẹt trong cabin xe tải

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 5 đã thông tin về Trung tâm chỉ huy 114, điều động 1 xe chữa cháy cùng bộ thiết bị cắt phá thủy lực đến hiện trường, đồng thời đề nghị chi viện 1 xe cứu nạn cứu hộ của Đội khu vực 4 và phối hợp lực lượng y tế tổ chức cứu nạn.

Tại hiện trường, xe ô tô tải biển kiểm soát 36C-456.xx bị lật ngang, phần đầu đâm vào cột điện, cabin biến dạng nghiêm trọng. Một nạn nhân nam bị kẹt phần thân dưới sau vô lăng, nạn nhân nữ bị kẹt chân tại ghế phụ. Cả hai đều bị chảy máu nhiều vị trí. Lực lượng y tế đã tiến hành truyền dịch ngay tại hiện trường trong quá trình lực lượng chức năng triển khai công tác cứu nạn.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ đã sử dụng thiết bị banh, cắt thủy lực để mở rộng cabin, đồng thời dùng kích thủy lực nâng, nới phần bị biến dạng... Đến hơn 2 giờ cùng ngày, các lực lượng đưa được 2 người mắc kẹt trong cabin xe tải ra ngoài và bàn giao cho lực lượng y tế Bệnh viện Việt Tiệp đưa đi cấp cứu.

Hai nạn nhân được xác định là ông Đ.V.M. (SN 1977) và bà N.T.H. (SN 1980), đều bị gãy chân, đa chấn thương phần mềm, mất máu nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Sau khi hoàn tất công tác cứu nạn, các lực lượng đã bàn giao hiện trường cho Công an phường Thủy Nguyên xử lý theo quy định, đồng thời thông báo cho ngành điện lực khắc phục cột điện bị hư hỏng, đảm bảo an toàn cho người dân khu vực.

Tác giả: Tr.Đức

Nguồn tin: Báo Người lao động