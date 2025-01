Lái xe hơn 1800km về quê ăn Tết, con gái khóc cạn nước mắt khi thấy cảnh tượng ở nhà mình lúc 3h sáng

Trong những ngày cuối năm, người không ngại đường sá xa xôi, chạy xe từ Nam chí Bắc chỉ để được ăn bữa cơm gia đình vào đêm giao thừa; người thức trắng đêm chỉ để canh mua cho bằng được một tấm vé xe về quê. Tại sao người đang đi làm ăn xa lại muốn về nhà vào dịp Tết Nguyên đán đến vậy?

Đoạn clip đang viral trên Douyin (MXH Trung Quốc) dưới đây là đáp án.

Người bố đứng từ trong nhà ngóng ra cửa lúc 3h sáng

Theo đó, đoạn clip được cắt ra từ camera an ninh của gia đình nọ với thời gian hiển thị là 3h25 sáng ngày 20/1. Nhân vật chính trong khoảnh khắc này là một người bố. Thời điểm đó thay vì yên giấc với chăn ấm nệm êm thì bố lại đứng từ trong thềm nhìn ra cổng với gương mặt lo lắng, trông ngóng.

Hoá ra người mà bố trông đợi chính là gia đình con gái con rể và các cháu đang trên đường về quê ăn Tết. Người con gái cũng là chủ nhân clip cho biết:

“Chúng tôi đã gấp rút đi hàng ngàn dặm suốt ngày đêm chỉ để về quê ăn Tết. Về đến nhà, khi xem camera an ninh, tôi tình cờ phát hiện ra bố đi lại trước cửa lúc rạng sáng để chờ chúng tôi trở về. Có lẽ đây chính là ý nghĩa của việc về nhà vào dịp Tết. Mong rằng mọi người đều an toàn về đến nhà!”.

Dù mấy giờ thì vẫn có đèn sáng và có bố đợi con cháu trở về

Được biết cô và gia đình nhỏ đang sống tại thành phố còn bố mẹ vẫn ở quê, cách nhau đến hơn 1.800km. Cả năm vừa qua, vợ chồng con cái không về thăm ông bà được nên chỉ mong cơ hội đoàn tụ trong dịp Tết Nguyên đán. Trên đường đi, vì khoảng cách xa xôi và tắc đường nên chuyến đi kéo dài hơn dự kiến. Đến khoảng 8h sáng ngày 20/1, gia đình cô con gái cũng đã về đến nhà.

Đang trong những ngày cuối năm, nhiều người chuẩn bị lên đường về nhà nên ngay sau khi được đăng tải lên MXH, câu chuyện đã nhận về rất nhiều sự đồng cảm của cư dân mạng. Có người cho biết bố mẹ mình cũng y hệt như vậy, hễ báo trước là sẽ chong đèn đợi con cháu. Có người lại đau lòng khi nhìn cảnh này bởi vì không còn cơ hội đón năm mới với bố mẹ, ông bà.

Một số bình luận từ cư dân mạng:

- Từ kinh nghiệm của mình, tôi đã không báo trước cho bố mẹ bao giờ sẽ về nhà ăn Tết vì sợ họ sẽ thức trắng đêm để đợi chúng tôi.

- Chỉ cần tôi nói trước, bố mẹ sẽ mong chờ và suốt cả tuần đó háo hức đếm ngược đến ngày tôi về đến nhà.

- Mỗi lần tôi về nhà vào ban đêm là bố mẹ đều trằn trọc khó ngủ. Họ bật đèn chờ tôi đến khi ngủ thiếp đi trên sofa.

- Mấy hôm nay bố tôi khó ngủ. Bởi vì chị gái tôi vừa từ nước ngoài về đến Bắc Kinh rồi từ đó bay tiếp chặng thứ 2 để về đón năm mới với bố. Tôi và các chị sống ở nước ngoài nên bố đều trông ngóng mỗi dịp Tết đến xuân về. Có điều chúng tôi đã vĩnh viễn không được đón Tết cùng mẹ.

- Mẹ tôi đã mất và tôi không còn mong chờ Tết Nguyên đán nữa.

- Tôi và bố mẹ sống cùng một thành phố và họ luôn đợi tôi về vào mỗi cuối tuần. Trong hơn 10 năm qua, cứ cuối tuần tôi đều lái xe hơn 30 km về nhà, dù mưa hay nắng.

- Từ năm nay trở đi sẽ không có ai đợi tôi như thế nữa và cũng không có ai gọi điện cho tôi 4 - 5 cuộc để biết tôi đã đi đến đâu.

- Hồi mới bắt đầu đi làm, mỗi lần tôi về nhà đều là sáng sớm và bố tôi luôn ra ga từ sớm để đợi đón. Sau này tôi đi tàu cao tốc thì anh trai hoặc chị dâu sẽ đi đón. Họ không bao giờ để tôi tự bắt taxi về nhà.

- Ban đầu tôi không để ý nhưng khi xem video cẩn thận, nhìn thấy biểu cảm và phản ứng của bố bạn, nước mắt bỗng dưng trào ra. Bởi vì tôi cũng có gia đình như vậy nhưng đã không về nhà thường xuyên, mỗi năm qua đi thời gian của tôi và họ ngày càng ít đi.

