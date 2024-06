Theo đánh giá của các thí sinh, đề thi Toán năm nay khá là “dễ thở”. Em Võ Thụy Thảo Nguyên – điểm thi Trường THPT Lê Hồng Phong (Hưng Nguyên) cho biết: Đề thi vừa sức. Các bạn nắm chắc kiến thức cơ bản sẽ làm được đến câu 4a hình học. Phần câu 4b,c và câu 5 thì dành cho các bạn có học lực khá giỏi.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 diễn ra an toàn, đúng quy chế

Theo nhận xét của thầy giáo Nguyễn Đình Tâm (Giáo viên môn Toán – Trường THPT Nguyễn Duy Trinh, Nghi Lộc) thì Đề thi bám sát chương trình, kiến thức chủ yếu ở lớp 9; đánh giá được năng lực học sinh, phân loại tốt cho các trường THPT tuyển sinh. Về cấu trúc đề thi cơ bản như mọi năm, phần vận dụng thực tế năm nay có cả phần hình học nhẹ nhàng phù hợp với chương trình mới. Câu hình 4c và câu 5 giải phương trình có tính phân loại cao. Dự kiến đa số học sinh sẽ làm được khoảng 6 đến 7 điểm.

Như vậy kỳ thi tốt tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã hoàn thành. Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT Nghệ An, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 có 44.689 thí sinh đăng ký dự thi. Tổng số thí sinh vắng thi cả 3 môn thi là 63 thí sinh. Không có thí sinh vi phạm quy chế thi. Kỳ thi diễn ra bình thường, an toàn, đúng quy chế. Đây là kỳ thi có số lượng thí sinh tăng đột biến, lớn nhất từ trước đến nay được bố trí tại 69 hội đồng thi, gồm 72 điểm thi với 1.887 phòng thi.

Chia sẻ cảm xúc về kỳ thi của con mình năm nay, chị Võ Thị Ngoan (Hưng Nguyên) cho biết rất lo lắng, hồi hộp, “con đi thi mà mẹ không ngủ được, mặc dù vẫn tin là con làm bài tốt”. Còn chị Lê Thị Xuân (Thành phố Vinh) cho hay những ngày này, tan giờ làm là chị sắp xếp về nhà ngay để nấu cho con những bữa cơm ngon và động viên con bình tĩnh tự tin làm bài thi thật tốt. “Nay các con thi xong, cảm giác như bố mẹ cũng vừa được thi xong, rất thoải mái. Mấy ngày trước, cả nhà cùng hồi hộp, dõi theo từng môn thi của con”, chị Xuân chia sẻ.

Các thí sinh tham gia kỳ thi luôn có sự đồng hành, động viên của phụ huynh và đặc biệt là sự hỗ trợ, tiếp sức mùa thi của lực lượng thanh niên tình nguyện

