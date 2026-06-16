Kỷ luật 3 giám thị bị tố "hỗ trợ" thí sinh thi tốt nghiệp THPT

Ngày 15/6, thông tin từ Sở GD-ĐT Quảng Ninh cho biết, ngay sau khi xuất hiện thông tin trên mạng xã hội về việc cán bộ coi thi có dấu hiệu vi phạm quy chế thi, đơn vị đã yêu cầu nhà trường và các cá nhân liên quan khẩn trương xác minh, đồng thời phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh làm rõ vụ việc.

Kết quả xác minh cho thấy có vi phạm quy chế thi, dẫn đến việc xử lý kỷ luật đối với 3 cán bộ, giáo viên.

Trường THPT Cẩm Phả - nơi xảy ra vụ việc.

Cụ thể, ông Tô Văn Tiến, giám thị 2 tại phòng thi 1528, bị xác định không thực hiện đúng nhiệm vụ coi thi, vi phạm quy chế và bị kỷ luật cảnh cáo.

Bà Trần Thị Bích Hảo bị xác định dù nắm rõ quy chế thi nhưng vẫn nhờ ông Tiến thực hiện hành vi vi phạm, nên cũng bị kỷ luật cảnh cáo.

Bà Vũ Ngọc Hà, giám thị 1 của phòng thi 1528, bị xác định không ngăn chặn hành vi vi phạm của đồng nghiệp và không báo cáo trưởng điểm thi, bị kỷ luật khiển trách.

Sở GD-ĐT Quảng Ninh đồng thời yêu cầu các cá nhân giữ vai trò quản lý tại điểm thi tiếp tục kiểm điểm trách nhiệm, báo cáo kết quả để xem xét xử lý theo thẩm quyền. Đối với bà Phạm Thị Nhung, giám sát phòng thi 1528, Sở đề nghị đơn vị quản lý trực tiếp tổ chức kiểm điểm và báo cáo kết quả.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền phản ánh của một người được cho là thí sinh về việc giám thị tại điểm thi Trường THPT Cẩm Phả tạo điều kiện cho thí sinh xem bài trong giờ thi, gây nhiều ý kiến trong dư luận. Sau quá trình xác minh, ngành giáo dục Quảng Ninh xác định có vi phạm quy chế thi và đã xử lý các cá nhân liên quan theo quy định.

Tác giả: V. Huy

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân