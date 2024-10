Kỳ họp thứ 23 HĐND tỉnh thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng

Tại kỳ họp thứ 23, HĐND tỉnh đã thông qua các Nghị quyết: - Nghị quyết điều chỉnh kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được giao từ năm 2022 đến năm 2024 trên địa bàn tỉnh. - Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. - Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An. - Nghị quyết về điều chỉnh Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 07/6/2024 của HĐND tỉnh phân bổ dự toán ngân sách Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở. - Nghị quyết thông qua đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu D - KCN Nam Cấm, thuộc Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An. - Nghị quyết cho ý kiến về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô phục vụ công tác chung (số lượng, chủng loại) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nghệ An. - Nghị quyết cho ý kiến về tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. - Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh dự toán thu, chi, nộp ngân sách nhà nước từ các khoản phí để lại năm 2024; phân bổ ngân sách địa phương đợt 9 năm 2024. - Nghị quyết cho ý kiến về phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương. - Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương. - Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024. - Nghị quyết cho ý kiến đối với báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và dự kiến nhu cầu kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030. - Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng tuyến đường kết nối đường ven biển với Khu đô thị, du lịch, thể thao Bãi Lữ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. - Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng đường giao thông nối từ QL46 với ĐT.542D, ĐT.540 và Khu di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm, Chủ tịch Hồ Chí Minh, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn. - Nghị quyết cho ý kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông từ QL48 đi xã Đồng Hợp và Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp. - Nghị quyết cho ý kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường ngang nội thị N1, Khu đô thị Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. - Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Tiểu dự án 3: Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hoàng Mai, thị xã Hoàng Mai thuộc dự án “Cải thiện hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ” sử dụng vốn vay của Cơ quan phát triển Pháp. - Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh tiêu thoát nước cho các xã Đông Sơn, Tràng Sơn, Lưu Sơn, Đà Sơn, Yên Sơn, Lạc Sơn và thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương. - Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Trung tâm y tế thị xã Hoàng Mai (giai đoạn 2). - Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc Công an các xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An (giai đoạn 1). - Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc Công an các xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An (giai đoạn 2, đợt 1).