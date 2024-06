Kinh ngạc loạt thành phố 'bốc mùi' đặc trưng quanh năm

Rotorua, New Zealand: Khi đến Rotorua, du khách sẽ ngửi ngay thấy mùi lưu huỳnh giống hệt mùi trứng thối đậm đặc trong không khí. Thành phố bốc mùi trứng thối là do nơi đây có nhiều mạch nước phun, suối nước nóng, bể bùn sôi khiến các khoáng vật trong hồ tỏa mùi. (Ảnh: IT)