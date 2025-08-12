Hòn đảo hoang sơ thuộc tỉnh miền Trung, du khách nhận xét: "Ngỡ ngàng vì nước biển quá xanh!"

Miền Trung Việt Nam từ lâu đã là điểm đến nổi tiếng với những bãi biển nước trong xanh bên bờ cát trắng mịn. Không chỉ có vậy, nơi đây còn có nhiều hòn đảo ven bờ, xa bờ mang vẻ hoang sơ, nguyên thủy, chinh phục những du khách yêu thích sự khám phá hay tận hưởng không gian thiên nhiên.

Hòn đảo sau đây là một ví dụ như thế, thuộc địa phận Tuy An, Phú Yên (cũ), nay thuộc tỉnh Đắk Lắk. Trên nhiều diễn đàn, du khách ví nơi đây như một "đảo Robinson" ngoài đời thực, bởi chưa có nhiều dịch vụ, không resort cao tầng, không khu vui chơi giải trí. Đó là Cù Lao Mái Nhà.

Cù Lao Mái Nhà - "Đảo Robinson" ngoài đời thực

Cù Lao Mái Nhà cách bờ khoảng 4km, diện tích chừng 1,2 km², không điện lưới, không Wi-Fi, cũng không có dân cư sinh sống thường xuyên. Nhìn từ xa, đảo như một mái nhà khổng lồ nổi giữa biển, cái tên “Mái Nhà” ra đời từ đó. Theo người dân địa phương, hòn đảo này còn đóng vai trò như “tường chắn sóng” tự nhiên, giúp bảo vệ vùng ven bờ khỏi gió và sóng lớn.

Hiện nay cũng có rất ít tour chuyên nghiệp tới hòn đảo, chủ yếu là du khách đi theo dạng du lịch bụi, du lịch tự túc. Hành trình ra đảo bắt đầu từ bến tàu An Hải, có thể chọn đi cano mất khoảng 10–20 phút, giá từ 100.000–200.000 đồng/người; hoặc đi tàu gỗ khoảng 20–30 phút, giá khoảng 50.000 đồng/người/lượt. Mùa đẹp nhất để ghé Cù Lao Mái Nhà là từ tháng 3 đến tháng 8, khi biển êm và nắng vàng trải dài trên cát.

Bước chân lên đảo, du khách sẽ bắt gặp bãi cát trắng mịn trải dài, làn nước xanh trong nhìn thấy đáy. Những tảng đá nhiều hình dạng nằm rải rác ven bờ tạo thành phông nền tự nhiên tuyệt đẹp cho những bức ảnh. Ẩn sâu trong đảo là “hồ Vô Cực” – nơi làn nước xanh hòa lẫn vào chân trời, tạo cảm giác như nối liền với biển cả.

“Ngay khi được đặt chân lên hòn đảo này chúng mình đã thật sự ngỡ ngàng vì nước bên này rất xanh. Chỉ có 2-3 quán nước nho nhỏ với mấy bộ bàn ghế, võng treo. Cái khoảnh khắc được đặt lưng xuống cái võng này, đón những cơn gió mát lạnh mình lại thấy tiếc hùi hụi vì k được ở đây chơi lâu hơn…”, một du khách khác tên Bùi Ngọc Lâm (Hà Nội) chia sẻ.

Trải nghiệm ở Cù Lao Mái Nhà đa dạng nhưng tất cả đều gắn liền với thiên nhiên nơi này. Từ lặn biển để chiêm ngưỡng san hô và đàn cá đầy màu sắc; chèo kayak dọc bờ đá; trekking men theo những lối mòn; cho đến dựng lều cắm trại qua đêm, ngắm bình minh ló dạng và hoàng hôn buông xuống.

Nếu muốn ăn hải sản, du khách có thể trực tiếp mang theo, hoặc đặt hàng người dân bản địa. Đây đều là hải sản tươi ngon và có giá phải chăng. Một bữa tiệc hải sản nướng bên bãi biển trong ánh chiều tà hay buổi tối muộn là trải nghiệm mà nhiều du khách mô tả là “khó quên”.

Sức hút từ sự hoang sơ của Cù Lao Mái Nhà

Khác với nhiều điểm đến đã phát triển du lịch quy mô lớn, Cù Lao Mái Nhà vẫn giữ nguyên nét nguyên sơ vốn có. Mỗi ngày chỉ có vài chuyến tàu ra đảo, lượng khách không quá đông, tạo không gian riêng tư để du khách tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của biển. Chính sự “ít người biết” này lại khiến nhiều người chủ động tìm đến, nhất là những ai yêu thích chụp ảnh và muốn tránh cảnh chen chúc.

Tuy nhiên, chính quyền địa phương và các hướng dẫn viên cũng khuyến nghị du khách cần chuẩn bị kỹ: Mang theo nước uống, đồ ăn nhẹ, kem chống nắng, túi đựng rác để bảo vệ môi trường. Nếu muốn ở lại qua đêm, nên thuê lều và vật dụng cắm trại từ đất liền, vì trên đảo không có dịch vụ lưu trú.

Cù Lao Mái Nhà cũng thuận tiện để kết hợp tham quan các thắng cảnh khác của Phú Yên như đầm Ô Loan, gành Đá Đĩa, bãi Xép – nơi từng xuất hiện trong nhiều bộ phim. Hành trình này vừa giúp du khách tận hưởng thiên nhiên, vừa có cơ hội tìm hiểu về đời sống, văn hóa của ngư dân miền biển.

Việc Cù Lao Mái Nhà ngày càng được biết đến cho thấy xu hướng du lịch gắn với thiên nhiên, bền vững và ít tác động nhân tạo đang lên ngôi. Đây cũng là cơ hội để Phú Yên phát triển loại hình du lịch sinh thái cộng đồng, vừa quảng bá hình ảnh địa phương, vừa gìn giữ vẻ đẹp của “đảo Robinson” – món quà mà thiên nhiên ưu ái dành cho vùng biển miền Trung.

Cẩm nang du lịch Cù Lao Mái Nhà Cách di chuyển: Từ bến tàu An Hải đi cano: 10–20 phút, giá 100.000–200.000 đồng/người. Tàu gỗ: 20–30 phút, giá khoảng 50.000 đồng/người/lượt. Thời điểm đẹp nhất: Tháng 3 đến tháng 8 hằng năm. Hoạt động nổi bật: Lặn ngắm san hô, chèo kayak, trekking, cắm trại qua đêm, check-in hồ Vô Cực, thưởng thức hải sản. Lưu ý: Mang đủ nước uống, đồ ăn nhẹ, kem chống nắng, túi đựng rác. Thuê lều, vật dụng cắm trại từ đất liền nếu ở qua đêm. Giữ gìn vệ sinh và tôn trọng cảnh quan thiên nhiên.

