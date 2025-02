Kinh hoàng vận động viên suýt chết khi bị khối tạ 165kg đè lên cổ

Your browser does not support the video tag.

Vận động viên suýt chết khi bị khối tạ 165kg đè lên cổ

Đoạn video ghi lại sự việc đã thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi rùng mình trước khoảnh khắc kinh hoàng này. Trong đoạn phim, vận động viên cử tạ to lớn nằm ngửa trên băng ghế và chuẩn bị thực hiện động tác nâng tạ hạng nặng. Vợ anh, đi chân trần, đứng phía sau để hỗ trợ. Sau khi nắm chặt thanh tạ và lấy hết sức lực, anh bắt đầu nâng thanh tạ lên khỏi ngực một cách ấn tượng. Tuy nhiên, khi hạ thanh tạ xuống, anh nhanh chóng nhận ra rằng trọng lượng 165kg quá sức chịu đựng của mình.

Sau vài giây căng thẳng, người đàn ông cố gắng đẩy thanh tạ trở lại vị trí an toàn nhưng không thành công. Vợ anh lập tức bước vào để giúp đỡ, cùng nhau cố gắng di chuyển thanh tạ ra khỏi ngực chồng. Tuy nhiên, tình hình trở nên nguy hiểm hơn khi thanh tạ bị đặt nhầm trở lại giá đỡ, khiến nó rơi mạnh xuống cổ của người cử tạ. Anh hoàn toàn bị mắc kẹt dưới khối tạ khổng lồ.

Phút giây sinh tử của vận động viên cử tạ và màn giải cứu nghẹt thở của vợ.

Sự hoảng loạn bao trùm khi người đàn ông vật lộn để thở, trong khi cả hai vợ chồng cố gắng nâng thanh tạ một cách điên cuồng. Ban đầu, thanh tạ gần như không di chuyển dù họ đã dùng hết sức.

Sau đó, họ cố gắng nghiêng thanh tạ sang một bên, tạo ra chút hy vọng thoát khỏi tình huống nguy hiểm. Người đàn ông được nhìn thấy đang hét lớn chỉ dẫn cho vợ và kéo áo cô ấy trong lúc cố gắng sống sót.

Cuối cùng, với một lực kéo mạnh từ phía vợ, thanh tạ được dịch chuyển đủ để anh ngã khỏi băng ghế và lăn xuống sàn với khuôn mặt đỏ bừng vì căng thẳng. Thanh tạ đổ nghiêng về phía anh khi cả hai vợ chồng ôm nhau trên sàn, thở phào nhẹ nhõm sau khoảnh khắc thoát chết trong gang tấc.

Trên bài đăng Instagram kèm đoạn clip, người đàn ông chia sẻ: "Tôi không hiểu mình đang làm gì, tôi đã bất tỉnh. Nếu kéo dài thêm một chút nữa, có khả năng tử vong. Tôi vô tình ngã xuống từ băng ghế và tỉnh lại sau khoảng hai đến ba giây".

Sự việc này một lần nữa nhắc nhở về tầm quan trọng của việc tập luyện an toàn, đặc biệt là khi thực hiện các bài tập nặng. Luôn cần có người hỗ trợ và đảm bảo các thiết bị an toàn để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

