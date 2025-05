Kinh hoàng khoảnh khắc sét đánh trúng xe cảnh sát

Your browser does not support the video tag.

Sở Cảnh sát Newcastle, Mỹ, đã chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng khi sét đánh trúng một xe tuần tra trong thời tiết khắc nghiệt vào tối ngày 19/5.

Theo Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Newcastle, vụ sét đánh không gây thương tích cho bất kỳ ai ở gần đó.

Clip ghi lại được cho thấy chiếc xe bị sét đánh trúng và khói bốc lên từ chiếc xe sau đó.

Chiếc xe cảnh sát bị sét đánh trúng.

"Nếu bạn nghe thấy sấm sét, bạn đang ở đủ gần để bị sét đánh. Hãy vào trong nhà, tránh xa cây cối và kim loại, và rút phích cắm các thiết bị điện tử cho đến khi cơn bão đi qua", Sở Cảnh sát Newcastle viết trên Facebook.

Người dân trên khắp Oklahoma đã phải hứng chịu gió lớn, mưa đá và sét vào ngày 19/5 và một số quận đã nằm trong cảnh báo lốc xoáy.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia đã ban hành cảnh báo về lũ lụt nghiêm trọng và lốc xoáy khi cơn bão quét qua tiểu bang.

