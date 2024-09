Kim Soo Hyun ly hôn

Ngày 24/9, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Kim Soo Hyun đã ly hôn sau 5 năm cưới. Ngay lập tức, thông tin này trở thành chủ đề hot trên MXH xứ kim chi. Các netizen đều nháo nhào, hoang mang vì không biết Kim Soo Hyun đã bí mật cưới từ bao giờ và vợ của anh là anh.

Tuy nhiên, Kim Soo Hyun mà người hâm mộ nghĩ và Kim Soo Hyun mà truyền thông đưa tin thực chất là 2 người khác nhau. Chỉ vì trùng tên, cư dân mạng đã lầm tưởng Kim Soo Hyun - tài tử đóng Queen of Tears - đã giấu khán giả kết hôn và giờ bị bóc chuyện ly dị.

Dân tình hú hồn vì nhầm đó là tài tử Queen of Tears

Người được đề cập đến trong tin đổ vỡ hôn nhân nói trên là nữ diễn viên Kim Soo Hyun. Gần đây, cô đã hoàn tất thủ tục ly hôn với doanh nhân Cha Min Geun (tên khác Matthew Shampine). Cặp đôi kết hôn vào năm 2019. Hiện, những điều khoản thỏa thuận ly hôn và quyền nuôi con gái của Kim Soo Hyun và Cha Min Geun được giữ kín.

Người ly hôn thực sự là nữ diễn viên Kim Soo Hyun

Kim Soo Hyun gia nhập giới trí với tư cách người mẫu sau khi giành quán quân trong cuộc thi Siêu mẫu Hàn - Trung vào năm 2005. Sau đó, cô lấn dân sang diễn xuất và ra mắt với vai trò diễn viên trong tác phẩm Queen of the Game của đài SBS. Kim Soo Hyun từng đóng vai chính trong Fugitive Plan B , Romance Town , Brain , Monster, Chimera ...

Ngoài ra, vào năm 2015, Kim Soo Hyun còn thử sức tiến sang thị trường Hollywood và nhận 1 vai nhỏ trong bộ phim Avengers: Age of Ultron của Marvel. Với khả năng nói tiếng Anh lưu loát và diễn xuất tốt, cô tiếp tục vượt qua vòng casting để góp mặt trong The Dark Tower (2017), Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (2018) và loạt phim Marco Polo của Netflix (2014–2016). Tháng 10 tới đây, bộ phim Ordinary Family của Kim Soo Hyun sẽ ra mắt.

Trong khi đó, tài tử Kim Soo Hyun gần đây vướng tin hẹn hò nữ diễn viên Kim Ji Won sau khi hợp tác trong Queen of Tears. Cặp đôi bị phát hiện đăng tải loạt ảnh có cách tạo dáng giống nhau, dùng chung 1 vệ sĩ. Trước nghi vấn hẹn hò, công ty quản lý của 2 ngôi sao đều giữ im lặng.

2 ngôi sao khiến netizen náo loạn khi liên tục lộ bằng chứng lovestagram

Ngoài ra, Kim Soo Hyun còn bị đồn yêu Lim Na Young và Kim Sae Ron. Tháng 6, nam diễn viên và Lim Na Young được phát hiện trò chuyện thân mật tại một lễ hội âm nhạc. Vào tháng 4, nữ diễn viên Kim Sae Ron đã làm dấy lên tin đồn hẹn hò với đàn anh Kim Soo Hyun bằng cách đăng bức ảnh 2 người chụp chung trong tư thế kề sát má vào nhau.

Hình ảnh thân mật gây xôn xao dư luận của Kim Soo Hyun với Kim Sae Ron và Lim Na Young

Từ đó dân tình nghi vấn nam diễn viên từng có 1 đoạn tình ai với 2 người đẹp của showbiz Hàn