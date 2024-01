“Kim Kardashian” Trung Quốc mê môn thể thao 0 đồng

Song Yu Xin sinh năm 1994, là chủ chuỗi phòng tập có tiếng tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Người đẹp sở hữu vóc dáng “đồng hồ cát” nở nang, đặc biệt có vòng 3 ngoại cỡ hút mắt, được ví như “Kim Kardashian” của xứ tỷ dân.

Trong mỗi bộ hình được đăng tải, bà chủ chuỗi phòng tập đắt khách không ngại khoe body đẹp như tạc. Vòng 1 và vòng 3 của Song Yu Xin đều đầy đặn, căng tràn trong khi vòng 2 lại nhỏ xíu, vô cùng săn chắc. Kết hợp với gương mặt xinh xắn như búp bê, không khó hiểu khi Song Yu Xin ngày càng thu nạp cho mình lượng fan khổng lồ.

Song Yu Xin hiện là bà chủ của chuỗi phòng tập đắt khách tại Bắc Kinh

Trước những hình ảnh phồn thực, đẫy đà của người đẹp 30 năm, một số người để lại những bình luận tiêu cực, cho rằng cô đã can thiệp “dao kéo”. “Làm ơn ngừng sử dụng photoshop đi”, “Cô ấy chắc chắn đã thẩm mỹ rất nhiều”…, là một vài lời lẽ ác ý của người dùng mạng. Tuy nhiên, Song Yu Xin khẳng định vẻ đẹp của mình hoàn toàn tự nhiên, là kết quả của việc luyện tập chăm chỉ, kỷ luật.

Trước khi làm chủ vẻ ngoài vạn người mê như hiện nay, Song Yu Xin có vóc dáng khá gầy gò. Cô đã áp dụng chế độ dinh dưỡng đặc biệt, kết hợp nhiều bài tập chuyên biệt mới xây dựng được lượng cơ bắp rắn chắc, body hình chữ S được ví như Kim Kardashian.

Song Yu Xin thường xuyên tập các bài giúp tăng kích cỡ vòng 3 như squat, lunge với nhiều biến thể. Nếu ở phòng tập, cô sẽ tập các bài trên với tạ nặng và nâng dần mức tạ để cơ bắp được phát triển tối ưu. Nếu tập ở nhà, người đẹp sẽ sử dụng các loại tạ nhỏ như tạ cầm tay, tạ ấm hoặc tập với bóng và thảm.

Ngoài gym, Song Yu Xin còn rất yêu thích yoga. Đối với nhiều người, yoga không phải lựa chọn hoàn hảo khi nói về vấn đề cải thiện cơ bắp. Tuy nhiên, là một huấn luyện viên dày dạn kinh nghiệm, Song Yu Xin áp dụng không ít các tư thế yoga giúp vòng 3 căng mẩy, cong vút, điển hình như tư thế cây cầu, châu chấu, bộ 3 tư thế chiến binh, cái ghế…

Người đẹp sở hữu body nở nang nhờ quá trình luyện tập nghiêm túc

Đối với Song Yu Xin, rèn luyện hình thể không nhất thiết phải tới phòng tập hay tiêu tốn quá nhiều tiền. Cô có thể tập yoga hay các bài thể hình nhẹ nhàng ngay tại nhà hoặc đạp xe mỗi buổi sáng. Đạp xe được coi là môn thể thao “0 đồng” bởi chi phí bỏ ra không đáng kể so với lợi ích thu nạp. Đạp xe giúp bà chủ chuỗi phòng tập kiểm soát được cân nặng, đốt mỡ thừa nhanh chóng và tăng cường sức mạnh cơ bắp. Đạp xe đòi hỏi cơ chân phải hoạt động liên tục do đó giúp phát triển tối ưu cho vùng cơ phía dưới, giúp Song Yu Xin có được vòng 3 nở nang không cần can thiệp “dao kéo”.

Song song với chế độ luyện tập là dinh dưỡng. Song Yu Xin đề cao chế độ dinh dưỡng lành mạnh, cân bằng. Người đẹp kết hợp uống thêm bột whey protein bên cạnh chế độ ăn nhiều thịt nạc, cá béo, rau xanh và các loại tinh bột tốt. Chuối là loại hoa quả Song Yu Xin ăn thường xuyên. Đây là thực phẩm có giá thành cực rẻ nhưng là chứa nhiều dưỡng chất tốt, thường được những người yêu thể thao ưu ái, giúp cung cấp năng lượng, giảm chuột rút, nhức mỏi cũng như chứa nhiều chất chống oxy hóa.

Với những nỗ lực nghiêm túc kể trên, Song Yu Xin xứng đáng có được body vạn người mê thay vì mượn tới các phương pháp thẩm mỹ hay lạm dụng photoshop như nhiều người áp đặt.

Body của Song Yu Xin đẹp tới nỗi được ví như “Kim Kardashian Trung Quốc”

Cô bỏ ngoài tai những bình luận ác ý, tập trung vào luyện tập cải thiện hình thể và kiếm tiền

Song Yu Xin tập nhiều môn không tốn quá nhiều chi phí như đạp xe, yoga, chứng minh ai cũng có thể đẹp lên nếu thực sự nỗ lực

Tác giả: Huân Y Thảo

Nguồn tin: nguoiduatin.vn