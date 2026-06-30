Kiểu rửa tay tưởng sạch nhưng hóa ra rất mất vệ sinh

Rửa tay là một trong những biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả nhất để phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm. Theo India Times, tiến sĩ Deepesh Agrawal, Trưởng khoa Hồi sức tích cực tại Saifee Hospital (Mumbai, Ấn Độ), việc rửa tay đúng cách có thể giảm đáng kể nguy cơ mắc các bệnh tiêu chảy, nhiễm trùng đường hô hấp và hạn chế sự lây lan của nhiều loại vi khuẩn, virus.

Tuy nhiên, trên thực tế, không ít người vẫn mắc phải những sai lầm trong quá trình rửa tay khiến hiệu quả làm sạch giảm đi đáng kể.

Rửa tay không đúng cách có thể vô tình làm lây lan vi khuẩn ra môi trường xung quanh. Ảnh: Shutterstock.

Chỉ rửa tay bằng nước

Một trong những sai lầm phổ biến nhất là chỉ rửa tay với nước mà không sử dụng xà phòng. Theo tiến sĩ Deepesh Agrawal, nước sạch có thể cuốn trôi một phần bụi bẩn nhưng không đủ để loại bỏ lớp dầu trên da - nơi vi khuẩn và virus thường bám lại.

Xà phòng giúp phá vỡ lớp màng bảo vệ của nhiều loại vi sinh vật, từ đó cuốn trôi chúng khỏi bề mặt da. Vì vậy, khi có điều kiện, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch vẫn là lựa chọn được khuyến khích nhất.

Rửa tay quá nhanh

Nhiều người chỉ dành vài giây để rửa tay rồi lau khô ngay. Tuy nhiên, thời gian này không đủ để xà phòng phát huy tác dụng.

Tiến sĩ Deepesh Agrawal khuyến cáo nên chà tay với xà phòng trong ít nhất 20 giây, đảm bảo làm sạch toàn bộ bề mặt bàn tay trước khi xả lại bằng nước. Một mẹo đơn giản là có thể nhẩm hát bài "Happy Birthday" hai lần để ước lượng thời gian.

Bỏ sót những vị trí dễ tích tụ vi khuẩn

Không ít người chỉ tập trung chà lòng bàn tay mà quên làm sạch những vị trí như kẽ ngón tay, đầu ngón tay, ngón cái, mu bàn tay, cổ tay và vùng dưới móng.

Đây đều là những khu vực vi khuẩn dễ tích tụ nhất. Nếu bỏ qua những vị trí này, mầm bệnh vẫn có thể tồn tại trên tay và tiếp tục lây lan khi chạm vào đồ vật hoặc tiếp xúc với người khác.

Quên rửa tay vào những thời điểm quan trọng

Ngay cả khi rửa tay đúng kỹ thuật, nhiều người vẫn không thực hiện vào những thời điểm cần thiết. Các chuyên gia khuyến cáo nên rửa tay vào những thời điểm nguy cơ mang theo vi khuẩn và virus trên tay cao nhất bao gồm:

Trước khi ăn hoặc chế biến thực phẩm;

Sau khi đi vệ sinh;

Sau khi ho, hắt hơi hoặc xì mũi;

Sau khi chạm vào tay nắm cửa, điện thoại, phương tiện công cộng, động vật hoặc xử lý rác thải.

Lạm dụng nước rửa tay khô

Dung dịch sát khuẩn tay là giải pháp tiện lợi khi không có nước và xà phòng, nhưng không phải lúc nào cũng có thể thay thế việc rửa tay. Nếu bàn tay dính dầu mỡ, đất cát hoặc nhìn thấy rõ vết bẩn, nước rửa tay khô sẽ kém hiệu quả hơn. Trong những trường hợp này, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch vẫn là cách loại bỏ vi khuẩn tốt nhất.

Đối với trẻ nhỏ, cha mẹ nên hướng dẫn con hình thành thói quen rửa tay đúng cách ngay từ sớm. Việc duy trì thói quen này không chỉ giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm thường gặp mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình. Chỉ với khoảng 20 giây rửa tay đúng cách, mỗi người có thể tạo nên khác biệt lớn trong việc ngăn chặn sự lây lan của vi khuẩn và virus trong cộng đồng.

Tác giả: Mai Phương

Nguồn tin: znews.vn