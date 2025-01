Quá khứ bất hảo và bí mật lễ cúng "rửa tay gác kiếm" của Bình "con"

Sau khi Báo CAND thông tin, nhiều độc giả muốn biết rõ thêm về Bình “con”, khi mà nhiều tờ báo cho biết nhân thân đối tượng này từng vào tù ra tội; vì sao Bình “con” lại ứng xử người khác bằng kiếm khi đang giữ vị thế Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Bình ở Khánh Hòa và đã nhận được nhiều giải thưởng?

Lật lại hồ sơ về đối tượng này, cần phải nhắc đến cuộc đột kích vào chiều tối 20/10/2011 tại hai khách sạn Thiên Bình ở 04 Bùi Thị Xuân, phường Phước Tiến và khách sạn Thiện Bình 2 ở 25 Tô Hiến Thành, phường Tân Lập – nay là phường Tân Tiến, TP Nha Trang. Cả hai cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, karaoke này đều do Bình “con” làm chủ với tư cách Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ thương mại tổng hợp Thiên Bình bị tạm giữ.

Nguyễn Thanh Bình vừa bị bắt giam.

Từ nguồn tin của người dân kết hợp những lần bám sát địa bàn cơ sở, các trinh sát của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường tại hai cơ sở nêu trên.

Sau nhiều ngày tiếp cận, các trinh sát đã thu thập được nhiều chứng cứ, tài liệu có liên quan cho thấy bên trong hai khách sạn có hoạt động tội phạm, nên chuyên án trinh sát đã được xác lập. Trong chiều và tối 20/10/2011, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ được huy động từ các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an TP Nha Trang đồng loạt đột kích hai khách sạn Thiên Bình, Thiên Bình 1 cùng hai địa điểm khác ở đường Trương Định, phường Phước Hòa và đường Bến Chợ, phường Xương Huân – nay là phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang. Sau cuộc đột kích bất ngờ đó, lực lượng Công an đã tạm giữ hàng chục đối tượng đã bị tạm giữ. Khám xét khẩn cấp hai khách sạn, lực lượng Công an thu giữ một số viên ma túy tổng hợp, túi nilon chứa ma túy đá cùng nhiều dụng cụ chia tách, sử dụng ma túy và 4 con dao bấm, 1 khẩu súng bắn hơi cay…

Ngoài việc ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thanh Bình cùng người tình là Nguyễn Thị Hoàng Anh (SN 1995, trú ở phường 7, quận 8, TP Hồ Chí Minh), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tập trung đấu tranh làm rõ vai trò, hành vi của 38 nữ tiếp viên và 17 đối tượng khác đã bị tạm giữ.

Nguyễn Thanh Bình khai nhận hành vi gây rối trật tự công cộng tại Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang

Tại thời điểm bị bắt, Bình “con” không chỉ là đối tượng có tiền án, tiền sự, mà còn là một trong những tay “anh chị” trong giới giang hồ một thời ở phố biến Nha Trang. Trong sáng 21/10/2011, Đại tá Nguyễn Phi Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm của Bộ Công an từ TP Hồ Chí Minh ra Khánh Hòa chúc mừng và thưởng nóng Ban chuyên án.

Tại phiên tòa hình sự sơ thẩm chiều 23/11/2012, TAND TP Nha Trang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Bình 5 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, phạt bổ sung bằng tiền 10 triệu đồng. Tổng hợp hình phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Cố ý gây thương tích” tại một bản án trước đó, án sơ thẩm của TAND TP Nha Trang buộc Bình “con” chấp hành hình phạt 7 năm 6 tháng tù. Cùng vụ án này, Nguyễn Thị Hoàng Anh lãnh án 15 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Cùng thời điểm Bình “con” bị bắt giữ trong đêm 20/10/2011, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa lật tẩy hành tung một nhóm “đá xế” chuyên nghiệp liên quan đên Nguyễn Vũ Lâm (SN 1992, trú ở phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang). Lâm là đối tượng thân tín với Bình “con” lúc bấy giờ và thường xuyên lui tới khách sạn Thiên Bình để ăn chơi. Nhóm “đá xế” này không chỉ khai nhận đã gây ra hơn 20 vụ trộm cắp xe máy, lực lượng Công an truy thu 15 xe máy, trong đó Bình “con” đã mua 3 xe và bán ma túy cho những kẻ trộm thỏa mãn cơn nghiện, nên vướng vào tố tụng hình sự về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có…

Trở lại vụ việc Bình “con” rút kiếm đe dọa nữ nhân viên Công ty Môi trường Đô thị Nha Trang chỉ vì bị nhắc nhở việc bẻ hoa trong công viên gần Tháp Trầm Hương bên đường Trần Phú, phường Lộc Thọ. Sau xem clip ghi lại những động thái bê bối của Bình “con” lan truyền trên mạng xã hội Tik Tok, rất nhiều người cho rằng với vị thế Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Bình, kinh doanh đa ngành, được một số trang - tạp chí điện tử ca tụng là “lãnh đạo doanh nghiệp đầy nghị lực, nhiệt huyết trong mọi lĩnh vực sản xuất kinh doanh”, “có rất nhiều sáng kiến cống hiến, góp phần tích cực vào ngành du lịch Nha Trang”… nhưng lại đi bẻ hoa trong công viên để tặng bạn gái? Đã vậy, Bình “con” từng làm lễ cúng “rửa tay gác kiếm” nhưng lại thủ sẵn kiếm trong ô tô để lấy ra đe dọa một nữ nhân viên môi trường đô thị trước sự chứng kiến của nhiều người dân và du khách ở phố biển Nha Trang.

Cũng theo một số tạp chí điện tử đưa tin, đăng tải hình ảnh, ông Nguyễn Thanh Bình được trao giải thưởng “Top 10 Doanh nhân tiêu biểu châu Á – Thái Bình Dương năm 2024”, “Top 10 giải vàng Sao Đỏ văn hóa doanh nhân tiêu biểu Asean”, Tập đoàn Phúc Bình do Nguyễn Thanh Bình làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc được vinh danh hai hạng mục “Thương hiệu phát triển và bền vững châu Á – Thái Bình Dương 2024”, “Sản phẩm chất lượng cao – Dịch vụ tin dùng châu Á – Thái Bình Dương 2024”.

Được biết sau khi Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang vào cuộc xác minh làm rõ hành tung người đàn ông rút kiếm đe doa nữ nhân viên môi trường đô thị, Bình “con” có đến Công ty Môi trường Đô thị Nha Trang để ngỏ lời xin lỗi. Tuy nhiên hành vi của đối tượng này có đủ yếu tố cấu thành tội phạm với tội danh “Gây rối trật tự công cộng”, nên các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam của Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang đối với Nguyễn Thanh Bình đã được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

